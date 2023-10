Asteroidi: una potenziale minaccia per la Terra

La NASA ha pubblicato un’infografica visivamente accattivante il 16 ottobre, evidenziando un problema preoccupante che potrebbe avere conseguenze catastrofiche. Il compito da svolgere, noto come “Difesa Planetaria”, prevede che la NASA tenga d’occhio gli asteroidi che potrebbero potenzialmente entrare in collisione con la Terra, causando una devastazione diffusa simile al destino dei dinosauri. Tuttavia, rilevare questi asteroidi è un processo complicato poiché non emettono luce.

Fortunatamente, i nuovi telescopi appositamente progettati per la caccia agli asteroidi sono stati determinanti in questa missione. Ad agosto 2023, ci sono già 32,000 asteroidi vicini alla Terra conosciuti. Lo sforzo per localizzare e tracciare questi asteroidi è stato encomiabile, con oltre 405 milioni di osservazioni da parte di astronomi dilettanti e professionisti inviate al Minor Planet Center, un hub centrale per la strategia di difesa planetaria della NASA.

Purtroppo, le statistiche presentate nell’infografica rivelano una realtà inquietante. Dei 32,000 asteroidi vicini alla Terra conosciuti, più di 10,000 hanno un diametro superiore a 140 metri. Se uno di questi dovesse scontrarsi con la Terra, potrebbe potenzialmente spazzare via un’intera città. In confronto, si stima che la meteora di Chelyabinsk, che causò danni in Russia nel 2013, fosse alta al massimo 20 metri.

L’infografica evidenzia anche che dei circa 14,000 asteroidi larghi 140 metri ancora da scoprire, uno di loro potrebbe essere in rotta di collisione con la Terra. Inoltre, ci sono circa 50 asteroidi con un diametro di 1 chilometro ancora da scoprire. L’impatto di un asteroide di queste dimensioni potrebbe avere implicazioni catastrofiche per la civiltà.

La responsabilità della difesa planetaria ricade non solo sulla NASA ma su un collettivo di organizzazioni. L’infografica serve a ricordare che c’è ancora del lavoro da fare per garantire la sicurezza dell’umanità. Anche il semplice atto di trasmettere informazioni attraverso le infografiche può ispirare le persone a unirsi alla caccia agli asteroidi, contribuendo agli sforzi di difesa planetaria.

