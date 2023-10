Ci sono migliaia di asteroidi potenzialmente pericolosi che potrebbero devastare le città

La divisione Planetary Defense della NASA è responsabile del rilevamento e del tracciamento degli asteroidi che potrebbero potenzialmente entrare in collisione con la Terra e causare una distruzione diffusa. Sebbene il compito possa sembrare semplice, in realtà è piuttosto impegnativo. Gli asteroidi non emettono luce, quindi vengono generalmente rilevati quando la luce solare si riflette sulla loro superficie e viene catturata dai telescopi che osservano il cielo notturno. Recentemente si è assistito ad un aumento del numero di telescopi progettati specificatamente per la caccia agli asteroidi.

Secondo un’infografica della NASA pubblicata nell’ottobre 2023, ci sono attualmente 32,000 asteroidi vicini alla Terra conosciuti. Lo sforzo per identificare e tracciare questi asteroidi è stato notevole, con oltre 405 milioni di osservazioni inviate da astronomi dilettanti e professionisti al Minor Planet Center, un hub centrale per la strategia di difesa planetaria della NASA.

Tuttavia, l’infografica rivela alcune statistiche inquietanti. Dei 32,000 asteroidi vicini alla Terra, più di 10,000 hanno un diametro superiore a 140 metri. Se uno di questi asteroidi dovesse colpire la Terra, sarebbe capace di spazzare via un’intera città. Per mettere questo in prospettiva, si stima che l’asteroide che colpì il distretto di Chelyabinsk in Russia nel 2013 avesse un diametro di 20 metri e causò danni e lesioni significativi.

Ciò che è ancora più allarmante è che gli esperti della NASA ritengono che abbiamo trovato solo meno della metà degli asteroidi potenzialmente pericolosi larghi 140 metri. Si stima che ci siano più di 14,000 di questi asteroidi ancora da scoprire. Inoltre, ci sono circa 50 asteroidi con un diametro di 1 chilometro che non sono stati trovati. L’impatto di un asteroide di queste dimensioni potrebbe avere conseguenze catastrofiche ben oltre la distruzione di una singola città.

La comunità di difesa planetaria, che comprende organizzazioni esterne alla NASA, deve affrontare un compito arduo nel garantire la sicurezza dell’umanità. Ogni sforzo, non importa quanto piccolo, gioca un ruolo cruciale in questa missione. L’accattivante infografica serve a ricordare l’importanza degli sforzi continui per identificare e tracciare gli asteroidi potenzialmente pericolosi.