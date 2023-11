Uno sguardo al nucleo della Via Lattea: il telescopio Webb rivela caratteristiche notevoli

In una missione rivoluzionaria, il telescopio spaziale James Webb ha rivolto lo sguardo verso il nucleo della nostra galassia, la Via Lattea, catturando immagini sorprendenti che svelano dettagli senza precedenti di eventi celesti estremi e di vibrante formazione stellare. A differenza del suo predecessore, il telescopio Hubble, che osserva principalmente la luce visibile, Webb utilizza la luce infrarossa, permettendogli di penetrare le dense nubi cosmiche e fornirci immagini cosmiche mai viste prima.

Lo studente universitario Samuel Crowe dell'Università della Virginia ha guidato il progetto di imaging e si è meravigliato dell'incredibile livello di risoluzione e sensibilità offerto da Webb. "Non sono mai stati forniti dati infrarossi su questa regione con il livello di risoluzione e sensibilità che otteniamo con Webb, quindi stiamo vedendo molte funzionalità qui per la prima volta", ha affermato Crowe. Le capacità del telescopio rappresentano un'opportunità unica per studiare la formazione stellare in tali ambienti, rivoluzionando la nostra comprensione del cosmo.

Il punto focale di questa impresa è il Sagittario C (Sgr C), una regione nota per l’intensa formazione stellare situata a circa 25,000 anni luce dalla Terra. L'immagine catturata dallo strumento Near-Infrared Camera (NIRCam) di Webb rivela diverse caratteristiche notevoli:

1. Mezzo milione di stelle: si stima che ci siano circa 500,000 stelle che brillano intensamente nella regione C del Sagittario, insieme a caratteristiche non identificate che richiedono ulteriori esplorazioni.

2. Ammasso di protostelle: una prominente struttura amorfa rosa può essere vista al centro-sinistra dell'immagine. Questo rappresenta un gruppo di protostelle, stelle nascenti in fase di formazione. All’interno di questo ammasso si trova un’enorme protostella, oltre 30 volte la massa del nostro Sole. La densità della nube da cui emergono queste protostelle impedisce alla luce delle stelle dietro di essa di raggiungere il telescopio, creando l'illusione di una regione meno affollata quando, in realtà, è una delle aree più densamente popolate dell'immagine.

3. Vasta regione di gas caotico: l’ampia regione ciano che si estende per circa 25 anni luce ospita gas idrogeno con strutture aghiformi prive di un orientamento uniforme. La NASA sta attualmente indagando su cosa ha innescato la formazione di questa immensa nube gassosa.

Il nucleo della Via Lattea nasconde un elemento degno di nota non mostrato nelle immagini: il buco nero supermassiccio noto come Sagittarius A*. Sebbene il telescopio Webb offra viste impareggiabili del cosmo, è essenziale ricordare che il suo obiettivo principale è far luce sull’universo primordiale e svelarne i misteri.

Le incredibili capacità del telescopio spaziale James Webb sono il risultato di un'ampia collaborazione scientifica tra la NASA, l'Agenzia spaziale europea (ESA) e l'Agenzia spaziale canadese. Il suo specchio ultrasensibile, che si estende per oltre 21 piedi, supera quello del telescopio spaziale Hubble di oltre due volte e mezzo. Inoltre, le capacità a infrarossi di Webb gli consentono di osservare oggetti e fenomeni che prima erano nascosti alla vista.

Con l'arrivo di Webb, siamo sull'orlo di una nuova era di esplorazione, non solo scoprendo i segreti dell'universo primordiale ma anche gettando lo sguardo sugli esopianeti all'interno della nostra galassia. Le avanzate apparecchiature spettrografiche del telescopio possono svelare la composizione chimica di esopianeti distanti, rivelando potenzialmente atmosfere e aiutando la ricerca di segni di vita. Mentre il telescopio Webb continua a svelare i misteri dell'universo, gli scienziati anticipano con entusiasmo le infinite possibilità che ci attendono.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos'è il telescopio spaziale James Webb?

Il James Webb Space Telescope è una collaborazione tra la NASA, l'Agenzia spaziale europea (ESA) e l'Agenzia spaziale canadese. È un osservatorio spaziale all'avanguardia progettato per esplorare il cosmo, compreso l'universo primordiale e gli esopianeti all'interno della nostra galassia.

2. In cosa differisce Webb dal telescopio Hubble?

Webb osserva principalmente nello spettro infrarosso, permettendogli di vedere attraverso dense nubi cosmiche che la luce visibile non può penetrare. Il telescopio Hubble, invece, osserva principalmente la luce visibile.

3. Quali caratteristiche ha catturato Webb nel nucleo della Via Lattea?

Le immagini di Webb della regione del Sagittario C rivelano un ammasso di protostelle, una vasta regione di gas caotico e circa mezzo milione di stelle con un dettaglio senza precedenti.

4. Qual è il significato della dimensione dello specchio di Webb?

Lo specchio di Webb è largo più di 21 piedi, il che lo rende più di due volte e mezzo più grande dello specchio del telescopio Hubble. Questa dimensione maggiore consente a Webb di catturare più luce, permettendogli di osservare oggetti più distanti e antichi nell'universo.

5. In che modo Webb studierà gli esopianeti?

Webb trasporta spettrografi specializzati in grado di analizzare le atmosfere di esopianeti distanti, fornendo informazioni sulla composizione chimica di questi mondi alieni. Queste informazioni aiutano gli scienziati nella ricerca di ambienti abitabili e potenziali segni di vita.

(Fonti: [Mashable](https://mashable.com/article/james-webb-space-telescope-core-of-milky-way/) e [NASA](https://www.nasa.gov/press -rilascio/vista-senza-precedenti-del-nucleo-della-galassia-via-lattea-da-hubble-2-)