Recentemente rivelata: la vasta collezione Warbird di Frank Borman

Frank Borman, il famoso astronauta ed ex colonnello dell'USAF, non era noto solo per il suo storico comando dell'Apollo 8 ma anche per la sua passione per gli uccelli da guerra. Mentre il pubblico lo ricorda per la sua innovativa missione spaziale, gli appassionati di uccelli da guerra celebrano Borman come membro fondatore dell'USAF Heritage Flight e proprietario di una straordinaria collezione di aerei meticolosamente restaurati.

Contrariamente alla credenza popolare, la collezione di Borman andava oltre il ferro pesante. Tra i suoi primi acquisti c'era un raro aereo utilitario Convair L-13A, che possedette dal 1991 al 1995. Inoltre, teneva un Harvard Mk.4, affettuosamente noto come "Pilot Maker", per affinare i suoi riflessi. Con una mossa sorprendente, Borman volò brevemente su un Aero L-39C, un aereo proveniente dall'altra parte della cortina di ferro.

In qualità di esperto pilota di caccia, Borman possedeva un trio di caccia nordamericani, tra cui due Mustang: P-51D USAAF # 44-84850 e un CA-18 Mustang di costruzione australiana, seriale A68-187. Possedeva anche un Sabre, in particolare un Canadair CL-13B Mk. 6, che volò a lungo prima di trasmetterlo al collega pilota dell'Heritage Flight Ed Shipley.

Per tutta la metà degli anni 2000, Borman ampliò ulteriormente la sua collezione, acquisendo almeno altri due uccelli da guerra chiamati SU SU. Tra questi c'era un Cessna L-19, noto come SU SU III, che raccolse con entusiasmo durante il trentanovesimo anniversario della trasmissione della vigilia di Natale dell'Apollo 8.

Oltre ai warbirds, Borman possedeva anche diversi aerei civili d'epoca, tra cui un Waco SRE con configurazione executive, uno Stinson V-77 e un C-45 Expeditor. I restauri del suo team hanno ottenuto costantemente premi durante gli spettacoli aerei, con i suoi P-51 e P-63 che hanno entrambi vinto i migliori premi allo spettacolo EAA Sun n' Fun.

Oltre alla sua straordinaria collezione, Borman ha dato un contributo significativo sia al mondo dell'aviazione che a quello aziendale. Guidando la Eastern Airlines verso la redditività, ha rappresentato un leader ispiratore e incoraggiante per innumerevoli aviatori. La sua scomparsa negli ultimi anni è stata accolta con grande tristezza, lasciando un vuoto nella comunità aeronautica.

FAQ:

D: Qual è stato il risultato più famoso di Frank Borman?

R: Frank Borman è famoso soprattutto per il suo ruolo di comandante dell'Apollo 8, la prima missione a lasciare l'orbita terrestre bassa e orbitare attorno alla Luna.

D: Che tipo di aereo possedeva Frank Borman?

R: Frank Borman possedeva una varietà di aerei, inclusi uccelli da guerra come i Mustang e il Sabre, così come modelli civili vintage come il Waco SRE e lo Stinson V-77.

D: Frank Borman ha partecipato a spettacoli aerei?

R: Sì, molti dei restauri di Frank Borman hanno vinto premi agli spettacoli aerei, e il suo P-63 Kingcobra è stato il Gran Campione Warbird allo spettacolo aereo di Oshkosh nel 1998.