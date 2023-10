Le sonde della Voyager: ancora esplorando il cosmo

By

Le sonde spaziali Voyager, lanciate dalla NASA nel 1977, continuano a stupire scienziati e appassionati. Questi incredibili veicoli spaziali hanno superato le aspettative, durando molto più a lungo delle missioni quinquennali previste e avventurandosi più lontano di qualsiasi altro oggetto creato dall'uomo nella storia.

Sebbene alcuni strumenti delle sonde siano stati spenti per risparmiare energia, stanno ancora raccogliendo attivamente dati preziosi. La Voyager 2, in particolare, ha subito una recente battuta d'arresto quando ha perso la connessione con la Terra. Suzanna Dodd, project manager del programma Voyager, ha descritto l’incidente come un “singhiozzo”. Fortunatamente, il contatto con la Voyager 2 è stato ripristinato, consentendo agli scienziati di riprendere le loro osservazioni.

Dodd ha spiegato che l'incidente è avvenuto durante una manovra di routine per regolare la traiettoria della Voyager 2 verso la Terra. A causa di un errore nei parametri di comando, la navicella ha virato fuori rotta invece di rimanere sul bersaglio. Tuttavia, questo incidente non ha scoraggiato il team dietro il programma Voyager, che continua a impegnarsi per il suo continuo successo.

Le sonde Voyager ci hanno fornito un patrimonio di conoscenze sul nostro sistema solare e oltre. Hanno condotto sorvoli ravvicinati di Giove, Saturno, Urano e Nettuno, catturando immagini straordinarie e scoprendo dettagli affascinanti su questi pianeti lontani.

Mentre le sonde Voyager continuano il loro viaggio nello spazio interstellare, portano con sé un disco d'oro contenente suoni, musica e immagini della vita sulla Terra. Questo record funge da capsula del tempo, offrendo un’istantanea dell’umanità per qualsiasi potenziale civiltà extraterrestre che potrebbe incontrarla in futuro.

Le sonde spaziali Voyager sono una testimonianza dell'ingegno umano e un promemoria delle infinite possibilità che si trovano oltre il nostro pianeta. Con ogni dato trasmesso, ampliano i confini della nostra conoscenza e ci ispirano a continuare a esplorare il grande sconosciuto.

Fonti: NASA/JPL

Definizioni:

1. Sonde Voyager – Una coppia di sonde spaziali lanciate dalla NASA nel 1977 che hanno esplorato Giove, Saturno, Urano e Nettuno e stanno attualmente esplorando lo spazio interstellare.

2. Singhiozzo: piccoli contrattempi o problemi che interrompono le normali operazioni.

3. Parametri – Un insieme di linee guida o valori utilizzati per determinare il comportamento o le caratteristiche di un sistema o processo.

Fonti: NASA/JPL