L'Osservatorio Vera C. Rubin scopre gli asteroidi con un nuovo algoritmo

L’Osservatorio Vera C. Rubin, che entrerà in funzione nel 2025, ha messo in mostra le sue capacità di rilevamento di asteroidi ancor prima del suo lancio ufficiale. I ricercatori dell’Università di Washington hanno sviluppato un nuovo algoritmo chiamato HelioLinc3D, che ha identificato con successo un asteroide vicino alla Terra basandosi solo su poche immagini. L’algoritmo esegue collegamenti multi-notte, combinando i dati di più notti per trovare oggetti reali utilizzando meno osservazioni rispetto agli strumenti attuali.

L'Osservatorio Rubin mira a raddoppiare il numero di asteroidi conosciuti e di asteroidi potenzialmente pericolosi (PHA) entro i primi mesi di attività. I PHA sono asteroidi che hanno orbite abbastanza vicine a quella terrestre da poter potenzialmente entrare in collisione con il nostro pianeta. Con il suo grande Simonyi Survey Telescope e la lente fish-eye più grande del mondo, l'osservatorio catturerà immagini digitali del cielo ogni tre giorni, generando circa 20 terabyte di dati ogni notte.

Heliolinc3D è stato testato utilizzando i dati del sondaggio ATLAS condotto dall'Università delle Hawaii. Durante questo test, l'algoritmo ha identificato con successo un PHA denominato 2022 SF289, che era stato osservato da ATLAS ma non era stato identificato come un nuovo oggetto utilizzando i metodi tradizionali. L'algoritmo rileva i cambiamenti nel cielo sottraendo immagini successive e identificando le differenze. Quindi misura la luminosità e la posizione di queste differenze.

Oltre a identificare i PHA, si prevede che l’Osservatorio Vera C. Rubin farà varie altre scoperte nel sistema solare, inclusi oggetti della cintura di Kuiper e oggetti interstellari potenzialmente più grandi. L’osservatorio rivoluzionerà il campo dell’astronomia acquisendo una quantità di dati senza precedenti e fornendo agli scienziati preziose informazioni sul nostro sistema solare e oltre.

