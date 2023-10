L'Università di Manchester svolge un ruolo fondamentale nella missione di studio delle origini dell'universo

L'Università di Manchester è stata selezionata per partecipare alla rivoluzionaria missione LiteBIRD, che mira a tracciare modelli di luce provenienti dall'Universo primordiale. Guidata dal Giappone, la missione indagherà la radiazione cosmica di fondo a microonde (CMB) per testare la validità della teoria dell'inflazione cosmologica, che spiega come l'Universo si è espanso rapidamente dopo il Big Bang. L'Agenzia spaziale britannica ha inizialmente stanziato 2.7 milioni di sterline per finanziare gli scienziati britannici, compresi quelli di Manchester, nella progettazione degli strumenti scientifici specializzati della missione e nell'analisi dei dati.

Il sostegno finanziario del Regno Unito consentirà inoltre all'Università di Cardiff di produrre lenti e filtri dei telescopi. Si prevede che la missione riceverà un totale di 17 milioni di sterline in investimenti nel Regno Unito e il lancio è previsto prima del 2030. LiteBIRD analizzerà il modello di polarizzazione in modalità B nella CMB per rilevare “onde gravitazionali primordiali”, fornendo prove a favore o contro l’inflazione cosmologica. .

Gli astronomi dell'Università di Manchester contribuiranno al team di analisi dei dati, lavorando per isolare la radiazione CMB da altre forme di radiazione nell'Universo riducendo al minimo le interferenze strumentali. LiteBIRD fa parte di un consorzio europeo, con l'agenzia spaziale francese CNES a capo del progetto.

LiteBIRD succede alla missione Planck dell'Agenzia spaziale europea, di grande successo, nella quale Manchester ha svolto un ruolo importante. La competenza e l'esperienza dell'università nella ricerca sulla CMB, risalente alla fine degli anni '1970, contribuiranno in modo significativo al successo della missione. Anche altre istituzioni del Regno Unito, tra cui l’Università di Cardiff, Cambridge, MSSL, UCL, Oxford e Sussex, contribuiranno allo sviluppo della missione.

Il dottor Stuart Harper, ricercatore post-dottorato a Manchester, ha espresso entusiasmo per il lavoro su LiteBIRD, sottolineando l’importanza di comprendere le emissioni contaminanti “in primo piano” e gli errori strumentali per l’analisi dei dati. Il coinvolgimento di Manchester in LiteBIRD, insieme alla sua leadership nel progetto dell'Osservatorio Simons, posiziona l'università e il Regno Unito in prima linea nella ricerca cosmologica per il prossimo decennio.

Fonte:

- L'Università di Manchester

– Agenzia spaziale britannica