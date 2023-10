I giganti gassosi sono più comuni di quanto si pensasse, suggerisce uno studio

By

Un recente studio pubblicato sulla rivista Nature Communications ha suggerito che i giganti gassosi come Giove potrebbero essere più comuni di quanto si pensasse, in particolare nelle regioni più tranquille dei sistemi stellari. La concezione tradizionale dei sistemi stellari prevedeva che fossero costituiti da pianeti rocciosi vicini alla stella e da giganti gassosi più lontani. Tuttavia, le recenti scoperte di “Giovia caldi”, giganti gassosi che orbitano molto vicino alle loro stelle, hanno messo in discussione questa ipotesi.

Lo studio, condotto da Raffaele Gratten e dai suoi colleghi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, si è concentrato sul Beta Pictoris Moving Group, un piccolo gruppo di stelle situato a circa 115 anni luce di distanza. Hanno analizzato la massa e il movimento di 30 stelle di questo gruppo e hanno scoperto che circa 20 di loro potrebbero potenzialmente ospitare giganti gassosi di dimensioni simili a Giove nelle regioni esterne dei loro sistemi stellari.

Questa scoperta è significativa perché indagini precedenti avevano suggerito che i giganti gassosi sono relativamente rari nei sistemi stellari, con meno di una stella simile al Sole su cinque che possiede la propria versione di Giove. I ricercatori ritengono che la differenza fondamentale risieda nell’ambiente del Beta Pictoris Moving Group, che è più sparso e meno popolato rispetto ad altre regioni di formazione stellare. In questi quartieri tranquilli e sparsi, i giganti gassosi hanno maggiori possibilità di formarsi e sopravvivere.

I giganti gassosi, come Giove, nascono nelle fredde regioni esterne dei sistemi stellari, dove gli elementi volatili possono condensarsi in ghiaccio e gas. Tuttavia, la formazione e la stabilità di questi pianeti possono essere disturbate dalle interazioni gravitazionali con altri pianeti giganti o stelle che passano. Nelle regioni stellari densamente popolate, la presenza di più stelle e una minore distanza tra loro può rendere difficile la formazione e il mantenimento della posizione dei giganti gassosi.

Mentre il luogo di nascita del nostro Sole è oggetto di dibattito tra gli astrofisici, questo studio suggerisce che è improbabile che il nostro Sistema Solare sia emerso da un vivaio stellare densamente popolato. La ricerca indica che il nostro Sole potrebbe aver avuto origine in un’area più tranquilla con solo poche giovani stelle sparse. Per comprendere meglio la formazione dei sistemi stellari, saranno necessari ulteriori studi nelle regioni di formazione stellare più dense.

I dati raccolti dall'osservatorio Gaia dell'ESA, che attualmente orbita attorno al Sole, potrebbero offrire ulteriori approfondimenti su questa intrigante questione.

Fonti: Nature Communications, Inverse