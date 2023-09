Gli scienziati scoprono una crescita delle strutture cosmiche più lenta del previsto

Gli scienziati dell'Università del Michigan hanno scoperto che le grandi strutture cosmiche, come gli ammassi di galassie, stanno crescendo a un ritmo più lento di quanto previsto dalla Teoria della Relatività Generale di Einstein. Hanno anche scoperto che la soppressione della crescita della struttura cosmica è ancora più significativa di quanto previsto dalla teoria a causa dell'accelerazione dell'espansione dell'universo causata dall'energia oscura.

La distribuzione delle galassie nell'universo non è casuale; invece, tendono a raggrupparsi insieme. Questi ammassi iniziarono come piccoli grumi di materia nell’universo primordiale e gradualmente si trasformarono in galassie, poi in ammassi e filamenti di galassie. La crescita di queste strutture cosmiche è influenzata dall'interazione gravitazionale e dalla contrazione sotto la loro stessa gravità.

L'energia oscura, che è una componente misteriosa dell'universo, accelera l'espansione dell'universo ma ha l'effetto opposto sulla crescita di grandi strutture. Smorza le perturbazioni e rallenta la crescita delle strutture. Studiando il raggruppamento e la crescita delle strutture cosmiche, gli scienziati possono ottenere informazioni sulla natura della gravità e dell’energia oscura.

Per studiare la crescita delle strutture, i ricercatori hanno utilizzato diverse sonde cosmologiche. Hanno analizzato il fondo cosmico a microonde, che fornisce informazioni sulla distribuzione della materia nell’universo primordiale. Hanno anche esaminato la debole lente gravitazionale delle forme delle galassie per decodificare la distribuzione della materia tra noi e lo sfondo cosmico a microonde.

Inoltre, i ricercatori hanno esaminato i movimenti delle galassie nell’universo locale per tracciare la crescita delle strutture in tempi successivi. La differenza nei tassi di crescita osservati diventa più evidente man mano che ci si avvicina ai giorni nostri.

Questi risultati affrontano potenzialmente la “tensione S8” in cosmologia, che sorge quando due metodi diversi producono valori incoerenti per il parametro che descrive la crescita delle strutture. La scoperta da parte dei ricercatori di una soppressione tardiva della crescita potrebbe mettere in accordo i due valori.

Il team mira a rafforzare ulteriormente le prove statistiche di questa soppressione della crescita e ad acquisire una comprensione più profonda delle implicazioni dei loro risultati. È un’entusiasmante opportunità per scoprire nuova fisica o scoprire potenziali errori sistematici nei modelli attuali per spiegare meglio l’evoluzione delle strutture cosmiche.