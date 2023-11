L'universo nascosto: rivelare i segreti oltre la zona di evitamento

La nostra comprensione del cosmo è intrinsecamente limitata dal fatto che risiediamo in una galassia brulicante di gas e polvere interstellari. In nessun luogo questo è più pronunciato che nella regione centrale della Via Lattea, giustamente chiamata “Zona di Evitamento”, dove uno spesso velo di polvere ostacola la nostra visione degli oggetti extragalattici. Tuttavia, i recenti progressi nelle tecniche di osservazione stanno iniziando a penetrare questa foschia cosmica, offrendo scorci di ciò che si nasconde al suo interno.

Mentre la luce visibile è soffocata dalla densa polvere nella Zona di Evitamento, gli scienziati si sono rivolti alla luce infrarossa e radio, che può penetrare questa barriera. Sfruttando le indagini del cielo e i dati pubblici, un recente studio ha approfondito la regione, scoprendo galassie che fino ad ora erano sfuggite al rilevamento.

Lo studio si è concentrato sul sondaggio pubblico nel vicino infrarosso noto come VISTA Variables in Vía Láctea (VVV), utilizzando il telescopio VISTA a Paranal, in Cile. Sebbene destinata principalmente allo studio degli ammassi globulari e aperti, questa indagine ha catturato fortuitamente dati sulle galassie all'interno della Zona di Evitamento. Per identificare queste galassie, i ricercatori hanno vagliato i dati, alla ricerca di oggetti estesi con un tipico spettro galattico.

Confrontando i risultati con il catalogo 2MASS Extended Source, il team ha confermato 182 galassie all’interno della regione di indagine VVV. Nonostante il numero relativamente piccolo, le immagini acquisite tramite l’indagine VVV hanno mostrato un livello di dettaglio molto maggiore rispetto a quelle ottenute dall’indagine 2MASS. Sorprendentemente, questo studio è riuscito a convalidare il 75% delle galassie conosciute nella regione, segnando un passo avanti cruciale nella nostra esplorazione dei paesaggi galattici nascosti.

Con questo lavoro innovativo come trampolino di lancio, il team prevede di estendere la propria indagine utilizzando i dati del VVV eXtended Survey. Si prevede che questa espansione fornirà informazioni su migliaia di altre galassie in agguato all’interno della Zona di Evitamento. Quella che una volta era un'area da evitare è diventata un'affascinante frontiera, che offre scoperte allettanti e la possibilità di svelare i misteri racchiusi in una parte oscura dell'universo.

FAQ

D: Cos'è la Zona di Evitamento?

R: La Zona di Evitamento si riferisce alla regione centrale della Via Lattea, densamente piena di polvere, che ostacola le osservazioni di oggetti extragalattici.

D: In che modo gli scienziati stanno superando le limitazioni imposte dalla Zona di Evitamento?

R: Utilizzando la luce infrarossa e radio, i ricercatori possono penetrare la barriera di polvere e catturare dati precedentemente nascosti sulle galassie.

D: Quale sondaggio è stato utilizzato nello studio?

R: Lo studio si è concentrato sull'indagine VISTA Variables in Vía Láctea (VVV), che ha utilizzato il telescopio VISTA a Paranal, Cile.

D: Come hanno fatto i ricercatori a identificare le galassie all'interno della Zona di Evitamento?

R: Gli scienziati hanno selezionato oggetti estesi con un tipico spettro galattico e hanno confrontato i loro risultati con il catalogo 2MASS Extended Source.

D: Quali sono i piani futuri per lo studio della Zona di Evitamento?

R: Il team intende espandere la propria indagine utilizzando il VVV eXtended Survey, anticipando la scoperta di altre migliaia di galassie nascoste.