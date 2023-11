La zona di evitamento: sbloccare l'universo nascosto

La nostra conoscenza del vasto universo è sempre stata limitata dal fatto che ci troviamo all’interno della Via Lattea, circondati da gas e polvere interstellari. Questa polvere rappresenta una sfida significativa per le nostre osservazioni, in particolare nella regione centrale della nostra galassia, conosciuta come Zona di Evitamento. Gli scienziati si riferiscono da tempo a questa regione come tale perché le dense nubi di polvere ostruiscono la luce visibile, rendendo difficile l’osservazione degli oggetti extragalattici. Tuttavia, i recenti progressi tecnologici ci stanno permettendo di penetrare questa barriera cosmica ed esplorare oltre.

Utilizzando la luce infrarossa e radio, che può penetrare nella Zona di Evitamento, i ricercatori hanno fatto scoperte rivoluzionarie. Un nuovo studio pubblicato sul server di prestampa arXiv ha utilizzato i dati del sondaggio VISTA Variables in Vía Láctea (VVV) per cercare galassie all’interno di questa difficile regione. L'indagine VVV, condotta dal telescopio VISTA al Paranal, in Cile, si è concentrata principalmente sullo studio degli ammassi globulari e aperti, ma ha anche catturato dati sulle galassie.

Per identificare le galassie, il team ha utilizzato un metodo che prevedeva la selezione di oggetti estesi all’interno dei dati VVV e il filtraggio in base al loro spettro galattico. Questo approccio, sebbene limitativo, ha permesso loro di confermare la presenza di 182 galassie su 271 candidate, rispetto agli 1.5 milioni di oggetti elencati nel 2MASS Extended Source Catalogue.

Questi risultati rappresentano un passo significativo nello svelare i misteri nascosti dalla Zona di Evitamento. Il team prevede di continuare la ricerca incorporando i dati del VVV eXtended Survey, che ha il potenziale per rivelare migliaia di galassie. Con ogni scoperta, la nostra comprensione dell'universo si espande, facendo luce su una parte del cosmo precedentemente oscurata.

FAQ:

D: Cos'è la Zona di Evitamento?

R: La Zona di Evitamento si riferisce alla regione centrale della Via Lattea, che è densamente piena di gas e polvere interstellari. Questa polvere ostacola la luce visibile, rendendo difficile l’osservazione degli oggetti extragalattici.

D: In che modo gli scienziati studiano la Zona di Evitamento?

R: Gli scienziati stanno utilizzando la luce infrarossa e radio, che può penetrare la polvere nella Zona di Evitamento, per studiare questa regione e fare osservazioni di galassie e altri oggetti celesti.

D: Cos'è il sondaggio VVV?

R: L'indagine VISTA Variables in Vía Láctea (VVV) è un progetto condotto dal telescopio VISTA a Paranal, Cile. Si concentra principalmente sullo studio degli ammassi globulari e degli ammassi aperti, ma acquisisce anche dati preziosi sulle galassie all'interno della Zona di Evitamento.

D: Quali sono i piani futuri per lo studio della Zona di Evitamento?

R: Il gruppo di ricerca mira ad espandere il proprio studio incorporando i dati del VVV eXtended Survey, consentendo l'esplorazione di migliaia di galassie all'interno della Zona di Evitamento.