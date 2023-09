Scoperte nuove soluzioni al problema dei tre corpi

Un team internazionale di matematici ha recentemente fatto una scoperta straordinaria nel campo della fisica e della matematica. Affermano di aver trovato 12,000 nuove soluzioni allo sconcertante problema dei tre corpi, che è stato oggetto di studio per secoli.

Il problema dei tre corpi implica il calcolo dell'orbita stabile di tre oggetti che si influenzano reciprocamente con la gravità. È un puzzle complesso che incuriosisce scienziati e matematici da anni. Queste orbite appena scoperte sono state descritte come aventi una “struttura spaziale e temporale molto bella” dall’autore principale dello studio, Ivan Hristov.

Utilizzando un supercomputer, il team è stato in grado di identificare queste nuove orbite. Tuttavia, Hristov ritiene che con i progressi tecnologici si potrebbero scoprire ancora più soluzioni. I sistemi a tre corpi sono abbastanza comuni nell'universo, con più pianeti o stelle che orbitano l'uno intorno all'altro all'interno di molti sistemi stellari. Pertanto, comprendere la dinamica di questi sistemi ha implicazioni preziose per gli astronomi che studiano il cosmo.

È importante notare che, sebbene queste orbite ritrovate siano significative, la loro stabilità deve ancora essere determinata. Perché un'orbita sia considerata stabile, deve essere in grado di ripetersi ripetutamente nel tempo senza disintegrarsi. I veri sistemi stellari possono possedere forze in grado di interrompere la stabilità teorica di queste orbite.

L'astronomo Juhan Frank della Louisiana State University suggerisce che le nuove soluzioni potrebbero non essere effettivamente realizzate in natura. Spiega che dopo una iniziale interazione orbitale complessa, i sistemi a tre corpi spesso si disintegrano in un sistema binario e in un terzo corpo in fuga.

Nonostante la loro potenziale mancanza di stabilità nel mondo naturale, queste soluzioni appena scoperte rivestono un immenso interesse teorico. I matematici sono costantemente affascinati dalla complessità del problema dei tre corpi e dall’abbondanza di possibili soluzioni che esistono nell’ambito delle leggi della fisica.

