La scienza dietro le fusa del gatto: rivelato un meccanismo calmante

Per secoli, i gatti sono stati compagni preziosi, fornendo sia conforto che un senso di calma. Uno degli aspetti più piacevoli della presenza di un gatto sono le sue fusa rilassanti. In occasione della Giornata nazionale del gatto, approfondiamo l'affascinante mondo delle fusa dei gatti con gli approfondimenti dell'ambasciatore WHISKAS e veterinario MARS Petcare, la dottoressa Fiona Patterson.

Contrariamente alla credenza popolare, le fusa di un gatto non provengono dalla gola. Inizia invece nel cervello, dove i segnali vengono inviati ai muscoli laringei, facendoli vibrare. Quando un gatto respira, l'aria passa attraverso questi muscoli vibranti, producendo il caratteristico suono delle fusa.

Mentre si presume comunemente che un gatto che fa le fusa sia contento, il dottor Patterson spiega che le fusa possono avere vari significati. Comprendere il linguaggio del corpo di un gatto e considerare il contesto della situazione è fondamentale per decifrare le sue intenzioni di fare le fusa.

Domande frequenti (FAQ)

D: Quali sono i motivi per cui il gatto fa le fusa?

R: I gatti possono fare le fusa per molteplici motivi, tra cui:

Un segno di contentezza e felicità, tipicamente accompagnato da una postura rilassata e dagli occhi socchiusi.

Esprimere la fame o anticipare il pasto, spesso accompagnato da una combinazione di fusa e miagolii.

Stabilire un legame tra i gattini e la madre, poiché le fusa iniziano in tenera età e aiutano i gattini a comunicare il loro benessere.

Auto-consolante e ricerca di sollievo, soprattutto quando si soffre di dolore o angoscia.

Aiutare nel proprio processo di guarigione, poiché le vibrazioni prodotte dalle fusa possono favorire la riparazione delle ossa e dei tessuti, facilitare la respirazione e ridurre il dolore e il gonfiore.

D: Tutti i gatti fanno le fusa?

R: No, non tutti i gatti possono fare le fusa. Solo i gatti più piccoli, come i gatti domestici, hanno la capacità anatomica di produrre suoni che fanno le fusa. I gatti più grandi, come i leoni e le tigri, non sono in grado di fare le fusa ma possono ruggire.

I gatti continuano a stupirci con la loro vasta gamma di suoni e comportamenti. Comprendendo la scienza e il significato delle fusa dei gatti, possiamo approfondire la nostra connessione con queste incredibili creature e apprezzare veramente la tranquillità che portano nelle nostre vite.