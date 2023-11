L'aereo supersonico X-59 della NASA: apre la strada a viaggi aerei più veloci

By

L'innovativo velivolo supersonico X-59 della NASA, spesso definito il "figlio del Concorde", sta facendo progressi significativi verso il suo volo inaugurale. L'agenzia spaziale ha recentemente annunciato che l'aereo è stato spostato nel magazzino di verniciatura presso lo stabilimento Lockheed Martin Skunk Works a Palmdale, in California, segnando un'importante pietra miliare nel processo di sviluppo.

Una volta che l'X-59 sarà verniciato, il team effettuerà le misurazioni finali del suo peso e della sua forma per migliorare la modellazione al computer. Progettato per volare più velocemente della velocità del suono, quasi due volte più veloce dell'iconico Concorde, questo aereo passeggeri supersonico mira a ridurre al minimo i disagi causati dai boom sonici. Gli ingegneri sono determinati a ridurre il suono a un semplice "colpo sonico", garantendo il minimo disturbo alle persone a terra.

È interessante notare che la NASA ha identificato una cinquantina di rotte consolidate che collegano le città in cui l’X-59 potrebbe potenzialmente operare. Una di queste rotte consentirebbe di volare da New York a Londra, riducendo i tempi di viaggio fino a quattro volte rispetto alla durata abituale. È stato rivelato anche lo schema di verniciatura dell'X-59, caratterizzato da una carrozzeria prevalentemente bianca, una parte inferiore Nasa in “blu sonico” e sorprendenti accenti rossi sulle ali.

Al di là del suo fascino visivo, la vernice ha uno scopo importante. Agisce come uno strato protettivo, proteggendo l'aereo dall'umidità e dalla corrosione, incorporando anche contrassegni di sicurezza cruciali per le operazioni di terra e di volo. Cathy Bahm, la project manager del dimostratore di volo a basso boom, ha espresso grande entusiasmo per il progetto, affermando che vedere l'X-59 adornato con vernice e livrea fresca sarebbe un momento mozzafiato, dando vita alla loro visione.

L'aereo supersonico X-59 svolge un ruolo centrale nella missione Quest della NASA, che comporterà il sorvolo di diverse comunità statunitensi selezionate per raccogliere dati sulla percezione pubblica del suono dell'aereo. Questi dati verranno poi forniti alle autorità di regolamentazione, aprendo potenzialmente la strada ad adeguamenti alle norme attuali che vietano il volo supersonico commerciale sulla terra.

Con la sua capacità prevista di rivoluzionare i viaggi aerei, l’X-59 rappresenta un significativo passo avanti nella tecnologia aeronautica. Mentre la NASA avanza verso il volo inaugurale dell’aereo, il futuro di viaggi aerei più veloci e silenziosi appare più vicino che mai.

FAQ

Cos'è l'aereo supersonico X-59?

L'X-59 è un aereo supersonico sviluppato dalla NASA con l'obiettivo di volare più velocemente della velocità del suono e ridurre significativamente l'impatto dirompente dei boom sonici.

Qual è lo scopo di dipingere l'X-59?

La vernice dell'X-59 serve sia a scopi estetici che funzionali. Aggiunge fascino visivo proteggendo l'aereo dall'umidità e dalla corrosione. Inoltre, include la segnaletica di sicurezza essenziale per le operazioni di terra e di volo.

In che modo l'X-59 influenzerà i viaggi aerei?

In caso di successo, l’X-59 potrebbe rivoluzionare i viaggi aerei riducendo significativamente i tempi di viaggio. Ad esempio, una rotta proposta è quella da New York a Londra, che potrebbe essere completata fino a quattro volte più velocemente rispetto alla durata del volo attuale.

Qual è lo scopo della missione Quest della NASA?

La missione Quest prevede il volo dell'X-59 su comunità statunitensi selezionate per raccogliere dati sulla percezione pubblica del suono dell'aereo. Questi dati verranno forniti alle autorità di regolamentazione, portando potenzialmente ad adeguamenti alle attuali norme che limitano il volo supersonico sulla terra.