Nuove conoscenze sulla formazione di stelle e pianeti: osservazioni di un sistema triplo stellare

Gli astronomi, tra cui il professor Jaehan Bae dell'Università della Florida, hanno compiuto progressi significativi nella comprensione della formazione delle stelle e delle complessità della formazione dei pianeti. In uno studio, i ricercatori hanno osservato e analizzato i bracci di spirale che alimentano le giovani stelle in un sistema stellare triplo in via di sviluppo, facendo luce sui processi di formazione di stelle e pianeti.

Il team ha fatto una scoperta significativa quando ha osservato tre grandi bracci a spirale che distribuivano materiali alle stelle allo stadio iniziale, note come protostelle, nel sistema triplo stellare in via di sviluppo. Questi bracci a spirale, chiamati “streamer”, forniscono i materiali necessari affinché le giovani stelle possano crescere assorbendo gas. I risultati, pubblicati su The Astrophysical Journal, offrono preziosi spunti sulle origini di questi stelle filanti.

Comprendere la formazione di più sistemi stellari è stata una sfida per gli scienziati. La maggior parte delle stelle nella galassia si formano in multipli, a differenza del nostro Sole. Esistono diversi modelli teorici che spiegano la formazione di più sistemi stellari, ma i meccanismi esatti non sono stati completamente compresi.

Per studiare il sistema di formazione, il gruppo di ricerca ha utilizzato l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), una serie di radiotelescopi. Come teorico, il professor Bae ha svolto un ruolo cruciale nell’interpretare i dati osservati e nel collegarli con i modelli teorici. Le simulazioni al computer condotte come parte dello studio hanno supportato i dati osservati, mostrando un notevole accordo tra le simulazioni e le osservazioni.

La ricerca del team apre nuove strade per studiare la formazione di stelle e pianeti. In futuro, hanno in programma di osservare altri sistemi stellari multipli in formazione per determinare se il sistema stellare triplo osservato è un'anomalia o un evento comune. Ciò fornirà importanti vincoli alla nostra comprensione dei processi di formazione stellare.

Studiando le prime fasi della formazione stellare multipla, gli astronomi sperano di ottenere una migliore comprensione della formazione delle stelle e dei pianeti in generale.

Riferimento: “Bracci a spirale tripla di un sistema protostellare triplo immaginati in linee molecolari” di Jeong-Eun Lee, Tomoaki Matsumoto, Hyun-Jeong Kim, Seokho Lee, Daniel Harsono, Jaehan Bae, Neal J. Evans II, Shu-ichiro Inutsuka, Minho Choi, Ken'ichi Tatematsu, Jae-Joon Lee e Daniel Jaffe, The Astrophysical Journal.