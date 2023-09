Individua lo Starlink: satelliti scambiati per UFO visibili su Houston

Se hai mai alzato lo sguardo al cielo notturno e hai notato una serie di luci brillanti che si muovevano attraverso di esso, potresti averle scambiate per oggetti volanti non identificati (UFO). Tuttavia, queste luci fanno in realtà parte della rete satellitare Starlink sviluppata da SpaceX.

Starlink mira a fornire un accesso Internet a prezzi accessibili in aree remote posizionando migliaia di satelliti in orbita a circa 340 miglia sopra la Terra. Attualmente sono operativi oltre 4,500 satelliti Starlink.

Per i residenti di Houston, in certe notti ci sarà l'opportunità di intravedere il "treno satellitare" sopra la città. Secondo un tracker Starlink, i satelliti passeranno sopra Houston da nord-ovest a est giovedì alle 8:30 e da nord-ovest a sud venerdì alle 8:38. Questi avvistamenti possono fornire uno spettacolo abbagliante di luci nel cielo notturno.

Se preferisci la mattina presto, puoi anche osservare i satelliti, anche se potrebbero apparire più fiochi. I primi osservatori possono aspettarsi avvistamenti venerdì alle 5:21 da nord a nord-est, sabato alle 6:09 da ovest a nord-est, domenica alle 5:26 da nord a nord-est e di nuovo alle 6:05 da nord-ovest a sud-est e lunedì alle 5:53 da ovest a sud-est. Le finestre di visualizzazione possono variare da due a sette minuti.

Nel mese di agosto, molte persone nel sud-est del Texas hanno assistito ad uno spettacolo quando 15 satelliti Starlink sono stati lanciati dalla base spaziale Vandenberg in California. I video che catturano la stringa di luci hanno inondato i social media, provocando meraviglia e confusione tra gli spettatori.

Quindi, la prossima volta che vedi una linea di luci che si muove nel cielo notturno, non allarmarti. Prenditi invece un momento per apprezzare l'impressionante rete di satelliti Starlink che stanno rendendo l'accesso a Internet a basso costo una realtà anche nelle località più remote.

Fonte:

– Starlink: una rete di satelliti sviluppata da SpaceX per portare Internet a basso costo in località remote. Ci sono oltre 4,500 satelliti Starlink attualmente in orbita a circa 340 miglia sopra la Terra.

– Starlink Tracker: uno strumento online utilizzato per tracciare la posizione e la visibilità dei satelliti Starlink.