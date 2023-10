Scoperto un nuovo effetto quantistico: svelato il fenomeno Spinaron

Per la prima volta, un team di fisici sperimentali del Cluster of Excellence ct.qmat di Würzburg-Dresda ha scoperto un nuovo effetto quantistico chiamato “spinaron”. Questa scoperta rivoluzionaria mette in discussione l’effetto Kondo di lunga data, che è stato il modello standard per l’interazione dei materiali magnetici con i metalli.

Nel loro esperimento, i ricercatori hanno posizionato singoli atomi di cobalto su una superficie di rame e li hanno sottoposti a un intenso campo magnetico esterno in un ambiente meticolosamente controllato. Utilizzando un microscopio a effetto tunnel, sono stati in grado di osservare l'orientamento dello spin degli atomi di cobalto. Hanno scoperto che lo spin degli atomi di cobalto cambia costantemente tra positivo e negativo, eccitando gli elettroni di rame circostanti. Questo fenomeno, noto come effetto spinaron, è stato previsto dal teorico Samir Lounis nel 2020.

L’esistenza dell’effetto spinaron sfida l’effetto Kondo, che è stata la spiegazione prevalente per l’interazione tra cobalto e rame. L’effetto Kondo suggerisce che i diversi orientamenti magnetici dell’atomo di cobalto e degli elettroni di rame si annullano a vicenda, formando una “nuvola di Kondo”. Tuttavia, l'effetto spinarone osservato dal team di Würzburg dimostra che il cambiamento della magnetizzazione dell'atomo di cobalto e il legame con gli elettroni di rame portano a uno stato diverso.

Questa scoperta rivoluzionaria apre nuove possibilità nel campo della spintronica, dove lo spin degli elettroni viene sfruttato per applicazioni tecnologiche. Comprendere e sfruttare l’effetto spinarone potrebbe potenzialmente portare a progressi nell’informatica quantistica e nell’archiviazione delle informazioni.

FAQ:

D: Qual è l'effetto spinarone?

R: L'effetto spinaron è un nuovo effetto quantistico osservato in un esperimento in cui singoli atomi di cobalto sono stati posizionati su una superficie di rame. Lo spin degli atomi di cobalto cambia costantemente tra positivo e negativo, eccitando gli elettroni di rame circostanti.

D: Cos'è l'effetto Kondo?

R: L'effetto Kondo è un concetto teorico che è stato il modello standard per spiegare l'interazione tra materiali magnetici, come il cobalto, e metalli, come il rame. Ciò suggerisce che i diversi orientamenti magnetici si annullano a vicenda, formando una “nuvola di Kondo”.

D: In che modo la scoperta dell'effetto spinaron sfida l'effetto Kondo?

R: L'osservazione dell'effetto spinaron da parte del team di Würzburg dimostra che il cambiamento della magnetizzazione dell'atomo di cobalto e il suo legame con gli elettroni di rame creano uno stato diverso, contraddicendo le ipotesi dell'effetto Kondo.

D: Quali sono le potenziali applicazioni per comprendere l'effetto spinaron?

R: Comprendere e sfruttare l’effetto spinaron potrebbe portare a progressi nella spintronica, un campo in cui lo spin degli elettroni viene utilizzato per applicazioni tecnologiche come l’informatica quantistica e l’archiviazione di informazioni.

