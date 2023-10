La Space Coast è testimone di un numero record di lanci nel 2022 e di un aumento previsto nel 2023

By

La Space Coast è emersa come un importante centro per l’esplorazione e l’innovazione spaziale, evidenziato dal notevole aumento del numero di lanci. Nel 2022 sono stati effettuati 57 lanci da record e si prevede che potrebbero esserci tra 86 e 92 potenziali lanci nel 2023, secondo il comandante dello Space Launch Delta 45, il maggiore generale Stephen Purdy.

La ripartizione dei lanci nel 2023 rivela finora che Cape Canaveral ha assistito a 43 lanci, mentre il Kennedy Space Center (KSC) ha ospitato 10 lanci. SpaceX ha dominato il panorama con 50 lanci in totale, inclusi 47 lanci Falcon 9 e 3 lanci Falcon Heavy. La United Launch Alliance (ULA) ha contribuito con 2 lanci, un Delta IV Heavy e un Atlas V, mentre Relativity Space ha avuto un solo lancio. Inoltre, ci sono stati 3 voli spaziali umani.

Nel mese di ottobre, la Space Coast è stata testimone di numerosi lanci degni di nota. SpaceX ha schierato 22 satelliti Starlink attraverso una missione Falcon 9. Il booster ha completato con successo il suo ottavo volo ed è atterrato su un drone nell'Oceano Atlantico. Questo è stato il 70esimo lancio dell'anno di SpaceX e il 50esimo dalla Space Coast. Un altro lancio significativo nel mese di ottobre è stato il razzo Atlas V della United Launch Alliance, che trasportava i due satelliti di prova Project Kuiper di Amazon.

Guardando avanti a novembre, SpaceX ha programmato una missione Falcon 9 per trasportare Cargo Dragon nella missione CRS-29 per rifornire la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Inoltre, è previsto il lancio di un Falcon 9 che trasporta il lander lunare Intuitive Machines IM-1, che potrebbe essere la prima missione CLPS (Commercial Lunar Payload Services) della NASA ad atterrare sulla Luna.

Nel 2024, Axiom Space si sta preparando per il volo commerciale Axiom-3 verso la ISS. La data di lancio deve ancora essere determinata, in attesa del coordinamento con la NASA e della pianificazione delle attività in orbita.

Il numero crescente di lanci della Space Coast non solo contribuisce all’economia della regione, ma guida anche i progressi nella tecnologia spaziale e migliora la nostra comprensione dell’universo.

