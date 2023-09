Il campo di ghiaccio della Patagonia meridionale: un serbatoio di acqua dolce e una finestra sui cambiamenti climatici

Il campo di ghiaccio della Patagonia meridionale, situato nelle Ande meridionali e al confine tra Argentina e Cile, è una delle più grandi masse continue di ghiaccio del mondo al di fuori delle regioni polari. Comprendendo un'area di circa 12,363 chilometri quadrati, questo campo di ghiaccio è un serbatoio vitale di acqua dolce e ospita vari ghiacciai, tra cui i famosi ghiacciai Perito Moreno e Upsala in Argentina.

Situato all'interno della catena montuosa delle Ande, il campo di ghiaccio fa parte di due parchi nazionali: il Parco Nazionale Los Glaciares in Argentina e il Parco Nazionale Torres del Paine in Cile. La formazione dei campi di ghiaccio avviene attraverso l'accumulo di neve, che gradualmente si comprime e congela nel tempo. Modellati dalla topografia sottostante, i ghiacciai spesso emergono ai margini di un campo di ghiaccio.

Nell'immagine in primo piano fornita dall'Agenzia spaziale europea (ESA), si può vedere il campo di ghiaccio della Patagonia meridionale che alimenta diversi ghiacciai più piccoli e più grandi, come il ghiacciaio Perito Moreno. Situato nell'angolo in alto a destra dell'immagine, il ghiacciaio argentino Perito Moreno alimenta il Lago Argentino e forma una diga di ghiaccio che separa il corpo principale del lago, visibile in turchese, dal suo braccio meridionale, che appare grigio.

A parte il suo splendore visivo, il campo di ghiaccio della Patagonia meridionale svolge un ruolo cruciale nella ricerca sui cambiamenti climatici grazie alla sua sensibilità alle variazioni di temperatura. Questo campo di ghiaccio ha assistito a un significativo ritiro e assottigliamento negli ultimi anni, principalmente a causa del riscaldamento globale. Questi cambiamenti hanno sollevato preoccupazioni sull’innalzamento del livello del mare e sulla potenziale perdita di risorse di acqua dolce.

I ghiacciai costituiscono i più grandi serbatoi di acqua dolce del mondo e il loro tasso di scioglimento o di crescita è un indicatore chiave degli impatti del cambiamento climatico. Il declino dei ghiacciai, compresi quelli della Patagonia, ha contribuito all’innalzamento del livello del mare. Il ritiro di molti ghiacciai nella regione nell’ultimo mezzo secolo evidenzia l’urgenza di affrontare il cambiamento climatico.

In conclusione, il campo di ghiaccio della Patagonia meridionale non solo affascina con la sua straordinaria bellezza, ma funge anche da preziosa fonte di acqua dolce. Il monitoraggio dell’impatto del cambiamento climatico su questo campo di ghiaccio fornisce preziose informazioni sui cambiamenti dei modelli climatici del pianeta.

Fonte immagine: Agenzia spaziale europea (ESA)

Fonti: Agenzia spaziale europea