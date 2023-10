Gli scienziati raggiungono una svolta decisiva con l'acceleratore di elettroni nanofotonici

By

Gli scienziati hanno compiuto progressi rivoluzionari nel campo dell'accelerazione delle particelle con l'attivazione riuscita dell'acceleratore nanofotonico di elettroni (NEA). Questo risultato straordinario ha aperto nuove possibilità per una vasta gamma di applicazioni. Il tubo di accelerazione principale della NEA misura solo 0.02 pollici di lunghezza, ben 54 milioni di volte più corto della circonferenza del Large Hadron Collider (LHC) del CERN, il più grande e potente acceleratore di particelle al mondo.

L’obiettivo principale alla base della creazione di questi acceleratori è sfruttare l’energia prodotta dagli elettroni accelerati per trattamenti medici precisi che possano sostituire forme più dannose di radioterapia utilizzate per combattere le cellule tumorali. Un acceleratore di elettroni nanofotonico comprende un microchip contenente un minuscolo tubo a vuoto composto da migliaia di singoli pilastri.

In un recente studio pubblicato sulla rivista Nature da ricercatori dell’Università Friedrich-Alexander di Erlangen-Norimberga (FAU) in Germania, gli elettroni sono stati accelerati da un valore energetico iniziale di 28.4 kiloelettronvolt a 40.7 keV. Questo aumento significativo di quasi il 43% dimostra il potenziale della NEA. I ricercatori dell’Università di Stanford hanno già replicato questo risultato con il proprio acceleratore compatto, anche se sono in corso ulteriori valutazioni.

A differenza dell’LHC, che utilizza oltre 9,000 magneti per creare campi magnetici che spingono le particelle quasi alla velocità della luce, il NEA opera dirigendo fasci di luce verso i pilastri all’interno del tubo a vuoto. Questo metodo amplifica l'energia in modo controllato, sebbene il campo energetico risultante sia notevolmente più debole. Gli elettroni accelerati dalla NEA possiedono solo circa un milionesimo dell'energia delle particelle accelerate dall'LHC.

I ricercatori sono ottimisti riguardo al miglioramento del design della NEA esplorando materiali alternativi o incorporando più tubi per una maggiore accelerazione delle particelle. Questo progresso ha il potenziale per facilitare applicazioni rivoluzionarie, come la somministrazione di radioterapia mirata direttamente sulle aree interessate all’interno del corpo utilizzando un acceleratore di particelle installato su un endoscopio.

FAQ:

D: In cosa differisce l'acceleratore nanofotonico di elettroni (NEA) dal Large Hadron Collider (LHC)?

R: Il NEA è di dimensioni significativamente più piccole e utilizza raggi di luce per accelerare le particelle, mentre l'LHC si affida ai magneti e raggiunge energie delle particelle molto più elevate.

D: Quali sono le potenziali applicazioni della NEA?

R: La NEA si dimostra promettente nel fornire trattamenti medici precisi, in particolare nel campo della radioterapia contro il cancro.

D: È possibile migliorare ulteriormente la NEA?

R: I ricercatori ritengono che esplorando materiali alternativi o impilando più tubi, si possano migliorare le capacità della NEA e accelerare ulteriormente le particelle.

Fonte:

– Natura: www.nature.com

– Università Friedrich-Alexander di Erlangen-Norimberga (FAU): fau.eu