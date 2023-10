Esplora l'ammasso del Teschio Urlante a Cassiopea

In onore di venerdì 13, diamo un'occhiata all'ammasso del Teschio Urlante, noto anche come NGC 7789 o Rosa di Caroline. Questo ammasso aperto fu scoperto da Caroline Herschel nel 1783 e si trova a Cassiopea la Regina, appena a sud-ovest di Caph, la stella beta della Regina.

L'ammasso è relativamente facile da individuare e copre circa 16 minuti d'arco. Contiene circa 1,000 stelle, ma il numero che puoi risolvere dipende dal tuo equipaggiamento. Alcuni osservatori affermano di poter vedere una forma simile a un teschio all'interno dell'ammasso, ma può essere difficile individuarla. Alcuni vedono il teschio rivolto in avanti, mentre altri lo vedono guardare di lato.

Se sei interessato a dare un'occhiata a questo inquietante ammasso, prendi il tuo binocolo o un piccolo telescopio. Lo Screaming Skull Cluster è un oggetto affascinante da osservare in uno spettrale venerdì 13.

Non perderti l'eclissi solare anulare del 14 ottobre

Il 14 ottobre è prevista un'eclissi solare anulare, che offrirà uno spettacolo sorprendente agli osservatori del cielo. Durante un'eclissi anulare, la Luna è leggermente più lontana della media dalla Terra, facendo sì che il suo disco appaia più piccolo di quello del Sole. Questo crea un effetto “anello di fuoco”, in cui un sottile anello del Sole è visibile attorno al contorno scuro della Luna.

Il percorso dell’anularità si sposterà verso sud-est attraverso gli Stati Uniti, partendo dal Pacifico nord-occidentale e viaggiando attraverso il Texas verso il Golfo del Messico. Parti del Texas sperimenteranno anche quasi 5 minuti di anularità. Gli osservatori al di fuori del percorso dell'anularità saranno comunque testimoni di un'eclissi parziale, ma è essenziale utilizzare attrezzature di sicurezza adeguate come occhiali da eclissi o filtri solari per proteggere gli occhi.

Se sei curioso di conoscere dettagli specifici sulla tua posizione, sono disponibili diverse risorse. L'app One Eclipse di Astronomers Without Borders, al prezzo di $ 1.99, include un simulatore di eclissi, un timer per il conto alla rovescia e una mappa interattiva. Inoltre, puoi controllare Eclipse2024.org per informazioni sulla sicurezza degli occhi, circostanze locali e un simulatore di eclissi.

Individua Nettuno in Pesci stasera

Se hai un binocolo o un piccolo telescopio, stasera rappresenta un'eccellente opportunità per osservare il pianeta Nettuno. Guarda a sud-est dopo il tramonto per trovare il Cerchio dei Pesci, un asterismo a sette stelle situato vicino alla Grande Piazza di Pegaso. Scendi di 5° a sud da Lambda (λ) Psc, la stella più a sud-est del Circolo, e troverai Nettuno e una stella di campo in una linea nord-sud.

Nettuno apparirà come una piccola stella “piatta” larga 2″ e potrebbe avere un colore bluastro. La stella a sud sembrerà una puntura di spillo. Come bonus, puoi anche avvistare una stella rosso rubino chiamata 19 Psc, o TX Psc, situata 2° nord-nordest di Lambda. Questa stella al carbonio ha una tonalità rosso intenso dovuta alla dispersione della luce blu nella sua atmosfera.

Osserva Urano in Ariete

Non perdere l'occasione di osservare Urano mentre inizia il suo viaggio attraverso l'Ariete, l'Ariete. Sorgendo entro poche ore dal tramonto, Urano si trova accanto a Giove più luminoso. Cerca una linea formata da due stelle di campo di 7a magnitudine ampiamente distanziate in Ariete per individuare Urano.

