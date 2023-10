La ricerca della vegetazione aliena: una finestra sulla vita extraterrestre

Per decenni, gli scienziati hanno riflettuto sul concetto di vita aliena e su come potrebbe apparire. Una possibilità intrigante che ha catturato l’immaginazione dei ricercatori è l’esistenza di “piante” extraterrestri. Come potrebbero apparire queste piante aliene e come possiamo rilevarle?

Nel profondo del braccio di Orione della Via Lattea, situato a circa 93 milioni di miglia dalla sua stella nana gialla, si trova un pianeta che possiede una caratteristica unica: un lago rosa acceso circondato da rive cristalline e bianche come la neve. Il lago, noto come Lake Hillier, ospita microrganismi primitivi chiamati “alobatteri”. Queste misteriose forme di vita, dalla straordinaria tonalità viola, prosperano in condizioni apparentemente inospitali. Anche se questo lago appartiene alla costa meridionale della Terra nell’Australia occidentale, i segreti custoditi da questi alobatteri potrebbero potenzialmente fornire spunti per la scoperta di vegetazione aliena su mondi lontani.

Negli ultimi anni, gli astronomi hanno identificato oltre 5,500 pianeti al di fuori del nostro sistema solare, rivelando una vasta gamma di mondi strani e peculiari. Con i progressi della tecnologia, gli scienziati sono fiduciosi che alla fine scopriranno l’inconfondibile firma della fotosintesi extraterrestre, facendo luce sull’esistenza delle piante aliene.

Il concetto di vegetazione aliena è quanto di più ultraterreno si possa immaginare. Immagina foreste di alberi neri sotto cieli con più soli, arbusti alieni tutti protesi verso il tramonto perpetuo e un sottobosco carnivoro che divora forme di vita ignare.

Per comprendere le potenziali forme di vita aliena è importante considerare i principi dettati dalla fisica. Tutta la vita richiede una fonte di energia per resistere alla forza implacabile dell’entropia. Gli organismi extraterrestri possono acquisire questa energia attraverso tre metodi conosciuti: sfruttando la luce solare come le piante, utilizzando sostanze chimiche inorganiche come i batteri dei condotti idrotermali o consumando altri organismi che hanno già ottenuto energia attraverso i due modi precedenti.

Mentre esploriamo le possibilità della vegetazione aliena, è affascinante contemplare la prevalenza della vita fotosintetica nell’universo. Sulla Terra, la vita vegetale gioca un ruolo dominante, rappresentando la maggior parte della biomassa. Potrebbe essere che la nostra attenzione sugli esseri intelligenti nella ricerca della vita extraterrestre sia stata sempre fuorviante e che la chiave risieda nell’identificazione della flora piuttosto che della fauna?

Nancy Kiang, biometeorologa del Goddard Institute for Space Studies della NASA, sottolinea: "Sappiamo che sul nostro pianeta la fotosintesi ha avuto successo fin quasi dall'inizio della vita... e si prevede che possa diventare un processo di successo su un altro pianeta."

Tuttavia, la ricerca per individuare la vegetazione extraterrestre pone delle sfide. Un esperimento fondamentale condotto dalla sonda Galileo nel 1990 ha fornito preziose informazioni su come cercare segni di vita nello spazio. Tra gli indicatori osservati figuravano la rilevazione dell'ossigeno e la presenza di clorofilla, un pigmento onnipresente nelle piante. Tuttavia, l’identificazione del “bordo rosso”, il fenomeno in cui le piante assorbono la luce rossa ma non quella infrarossa, si è rivelato un metodo più affidabile per rilevare la vegetazione.

Nella nostra ricerca di piante aliene, replicare questo esperimento cercando il bordo rosso sulle superfici degli esopianeti potrebbe rivelarsi utile. Tuttavia è importante ricordare che l’evoluzione delle piante terrestri sulla Terra ha richiesto circa 500 milioni di anni. Le forme di vita extraterrestri potrebbero aver seguito una traiettoria evolutiva diversa, portando a variazioni nel loro aspetto e nelle loro caratteristiche.

Man mano che la nostra comprensione dell’universo si espande e le nostre capacità tecnologiche avanzano, la ricerca della vita extraterrestre, inclusa la potenziale scoperta di vegetazione aliena, promette di affascinarci e ispirarci. Attraverso questa esplorazione, otteniamo preziose informazioni sulle possibilità di vita oltre il nostro pianeta natale.

Domande frequenti

D: Cosa sono gli alobatteri?

R: Gli alobatteri sono microrganismi primitivi presenti in ambienti ipersalini come il lago Hillier. Possiedono una caratteristica tonalità viola e prosperano in condizioni che sembrano inospitali per altre forme di vita.

D: Quali sono i tre modi in cui gli organismi extraterrestri possono acquisire energia?

R: Gli organismi extraterrestri possono ottenere energia sfruttando la luce solare, utilizzando sostanze chimiche inorganiche o consumando altri organismi. Questi metodi sono simili al modo in cui rispettivamente le piante, i batteri dei condotti idrotermali e gli animali acquisiscono energia.

D: Come possiamo rilevare la vegetazione aliena?

R: Un metodo è cercare il “bordo rosso”, un fenomeno in cui le piante assorbono grandi quantità di luce rossa ma non infrarossa. La replica di esperimenti come quello condotto dalla sonda Galileo può permetterci di identificare la presenza di vegetazione sugli esopianeti.

D: Perché concentrarsi sulla vegetazione aliena invece che sulla vita intelligente?

R: Sebbene la ricerca di vita extraterrestre intelligente sia stata prominente, la prevalenza della vita fotosintetica suggerisce che la vegetazione aliena potrebbe essere più abbondante nell’universo. Esplorare la possibilità della presenza di piante aliene fornisce una nuova prospettiva sull’esistenza della vita oltre il nostro pianeta.