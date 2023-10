Superbolt: fulmini potenti colpiscono più probabilmente vicino a superfici terrestri e acquatiche

Una nuova ricerca ha rivelato che i superbolt, fulmini estremamente potenti, hanno maggiori probabilità di verificarsi quando le zone di carica delle nuvole temporalesche si trovano vicino a superfici terrestri o acquatiche. Questa scoperta fornisce informazioni sul motivo per cui alcune regioni sperimentano più superbolt e potrebbe aiutare ad anticipare gli effetti del cambiamento climatico su questi fenomeni.

I superbolt sono fulmini 1,000 volte più potenti dei fulmini normali. Costituiscono meno dell’1% del totale dei fulmini, ma possono causare danni significativi alle infrastrutture e alle navi. Precedenti studi hanno dimostrato che i superbolt tendono a raggrupparsi sull’Oceano Atlantico nord-orientale, sul Mar Mediterraneo e sull’Altiplano in Perù e Bolivia, uno degli altipiani più alti della Terra. Tuttavia, fino ad ora, gli scienziati non avevano una spiegazione chiara per la formazione e la distribuzione di questi superbolt in tutto il mondo.

Il nuovo studio, pubblicato sul Journal of Geophysical Research: Atmospheres, fornisce la prima spiegazione per la formazione e la distribuzione dei superbolt sulla terra e sul mare. I ricercatori hanno analizzato fattori chiave come l’altezza della superficie terrestre e dell’acqua, l’altezza della zona di ricarica, la temperatura delle nuvole e le concentrazioni di aerosol. Hanno scoperto che una distanza minore tra la zona di ricarica e la superficie terrestre o acquatica provocava fulmini significativamente più potenti.

Le regioni con la più alta concentrazione di fulmini super carichi, vale a dire l’Oceano Atlantico nordorientale, il Mar Mediterraneo e l’Altiplano, hanno tutte una cosa in comune: brevi spazi tra le zone e le superfici in cui si caricano i fulmini. Questa scoperta rappresenta un importante passo avanti e aiuterà gli scienziati a capire come i cambiamenti climatici potrebbero influenzare la comparsa dei superbolt in futuro.

Sebbene questa ricerca fornisca spunti importanti, ci sono ancora molti fattori sconosciuti da esplorare. Il team intende indagare su altri fattori che potrebbero contribuire alla formazione dei superbolt, come il campo magnetico o i cambiamenti nel ciclo solare. Comprendere le cause dei superbolt rappresenta un passo significativo verso una comprensione più completa di questo affascinante fenomeno naturale.

