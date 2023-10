La crisi della siccità: il fiume Doubs in Francia perde acqua a un ritmo allarmante

By

Il fiume Doubs, il decimo fiume più grande della Francia, sta attraversando una grave siccità, che ha causato un drastico abbassamento del livello dell'acqua. Barche e moli che un tempo erano sommersi ora riposano su rocce asciutte. Questa insolita mancanza di precipitazioni, unita alle caratteristiche geologiche esistenti, ha provocato una situazione devastante per la regione.

Residenti e gente del posto assistono con preoccupazione a questo evento senza precedenti. Pierre Billod, 81 anni, che ha vissuto vicino al fiume tutta la sua vita, ha espresso il suo stupore per l'attuale siccità, che secondo lui non si è mai verificata durante la sua vita. Tuttavia, ha riconosciuto precedenti periodi di siccità.

Nel comune di Villers-le-Lac, il lago da cui prende il nome è completamente prosciugato. Ora è un letto erboso dove potenzialmente si potrebbe camminare fino alla Svizzera senza bagnarsi i piedi. Allo stesso modo, nella città svizzera di Les Brenets, un molo che attendeva acqua da molto tempo, ora è vuoto.

Molti credono che questa siccità sia il risultato del riscaldamento globale. Sebastien Arcidiacona ha espresso le sue preoccupazioni per la situazione, affermando: "Sarebbe sciocco negarlo". Sebbene collegare un evento meteorologico specifico al cambiamento climatico possa essere impegnativo, gli scienziati affermano che il riscaldamento globale indotto dall’uomo è responsabile di fenomeni meteorologici estremi più frequenti e intensi.

Oltre alla mancanza di precipitazioni, un altro fattore che contribuisce alla scomparsa del fiume Doubs è il drenaggio delle sue acque in un vicino fiume sotterraneo. Vincent Fister, idrogeologo dell'EPTB, ha spiegato che il flusso d'acqua del Doubs viene perso a favore del Loue a causa del loro collegamento.

Le conseguenze della scomparsa del fiume sono disastrose per l'industria turistica locale. Sono stati gravemente colpiti un centro di sport acquatici vicino al lago e una compagnia di crociere fluviali che opera sul Doubs. Il centro per gli sport acquatici ha notato che questo è il secondo anno consecutivo in cui si verificano tali condizioni, ed è anche peggiore di prima.

Il drastico calo del livello dell'acqua del fiume ha costretto la compagnia di crociere a trasportare i passeggeri in autobus a valle fino a una gola chiamata Bassins du Doubs, dove è presente l'ultima acqua rimasta. Negli anni precedenti il ​​livello del fiume normalmente aumentava a settembre, ma quest’anno la situazione è allarmante.

Il capitano della compagnia di crociere fluviali ha notato che ogni giorno si perdono almeno 15 centimetri d'acqua. Il livello dell’acqua è sceso di 11 metri sotto la media e anche un pescatore deve navigare in zone aride che un tempo erano sommerse.

Il turismo nella regione ha sofferto molto, con un calo significativo dei visitatori. Anche l'iconica cascata del Saut du Doubs ha smesso di scorrere all'inizio dell'estate. La sostenibilità delle imprese locali che dipendono fortemente dall'ecosistema del fiume è una preoccupazione crescente.

La crisi dovuta alla siccità nel fiume Doubs in Francia evidenzia l’urgente necessità di affrontare il cambiamento climatico e sviluppare soluzioni sostenibili per mitigare l’impatto degli eventi meteorologici estremi sulle comunità locali.

