Un’eclissi solare “anello di fuoco” sarà visibile questo sabato, affascinando gli osservatori del cielo in diversi stati degli Stati Uniti e in alcune parti del Messico, America Centrale e Sud America. Questo fenomeno, noto come eclissi solare anulare, si verifica quando la Luna si trova nel punto più lontano dalla Terra o in prossimità di esso, facendola apparire più piccola del Sole. Di conseguenza, un “anello” di luce solare circonda la luna, creando l'effetto affascinante di un anello di fuoco.

Questa particolare eclissi solare anulare è significativa perché è la prima dal giugno 2021 e non si verificherà più fino al 2044 in questa parte del Paese. La dottoressa Kelly Korreck, astrofisica e responsabile del programma della NASA, ha espresso entusiasmo per questo evento unico durante una recente teleconferenza. Ha anche sottolineato che la prossima eclissi solare totale avrà luogo nell’aprile 2024, ma sarà seguita da una lunga attesa fino alla prossima eclissi anulare nel 2046.

L’eclissi solare “anello di fuoco” avrà durate variabili, da 1 a 5 minuti, a seconda del luogo di osservazione. Inizierà in Oregon intorno alle 9:13 PDT e si concluderà in Texas intorno alle 12:03 CDT. Oltre 6.5 milioni di persone negli Stati Uniti avranno l’opportunità di assistere direttamente all’eclissi, e altri 68-70 milioni si troveranno entro una distanza di osservazione di 200 miglia.

Per visualizzare l'eclissi in sicurezza, è fondamentale utilizzare occhiali per eclissi solare certificati conformi allo standard ISO 12312-2. Questi occhiali forniscono la protezione necessaria per gli occhi, poiché guardare direttamente il sole durante un'eclissi può causare gravi lesioni agli occhi. Binocoli, occhiali da sole e macchine fotografiche senza filtri solari non dovrebbero essere utilizzati per osservare l'eclissi, poiché non forniscono una protezione adeguata.

Per coloro che non possono osservare l'eclissi di persona, la NASA trasmetterà l'evento in live streaming il 14 ottobre dalle 11:30 alle 1:15 EDT su NASA TV, sul sito web dell'agenzia e su varie piattaforme di social media. La prossima eclissi solare, un'eclissi solare totale, è prevista per l'8 aprile 2024.

Fonte:

– NASA – nasa.gov

– ABC Notizie – abcnews.go.com