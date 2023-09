Conferma e smentita: la ricerca della galassia più lontana

By

Gli scienziati sono da tempo alla ricerca della galassia più lontana dell’universo. Recentemente è stato annunciato un candidato provvisorio chiamato “Galassia di Maisie”, suggerendo che potrebbe esistere in una fase incredibilmente precoce della storia cosmica. Tuttavia, ulteriori ricerche hanno rivelato un’altra galassia, CEERS-93316, che sembrava essere ancora più lontana. Questi risultati necessitavano di verifica.

Per determinare la distanza e l’età di queste potenziali “galassie più antiche”, gli astronomi guidati da Pablo Arrabal Haro del National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory di Tucson, Arizona, hanno condotto studi spettroscopici in collaborazione con un team scozzese. La loro ricerca ha confermato che la Galassia di Maisie esisteva almeno 390 milioni di anni dopo il Big Bang. Inoltre, hanno smentito la stima iniziale della distanza per CEERS-93316, collocandola a uno spostamento verso il rosso più realistico di z~4.9, a circa 12 miliardi di anni luce di distanza.

La conferma della Galassia di Maisie e la scoperta di CEERS-93316 offrono preziose informazioni sull'universo primordiale. Queste galassie sembrano essere più luminose di altre nella stessa epoca, suggerendo una rapida crescita delle galassie nelle prime centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang, sfidando gli attuali modelli di formazione delle galassie.

Per ottenere misurazioni accurate della distanza, il gruppo di ricerca ha condotto studi spettrali di follow-up delle due galassie. La spettroscopia ha permesso loro di confermare l'elevato redshift della Galassia di Maisie e di confutare la stima precedente per CEERS-93316. Osservando le prime galassie, gli astronomi sperano di comprendere le condizioni e i processi che hanno portato alla nascita e all'evoluzione di questi oggetti durante le prime fasi dell'universo.

Questa ricerca, resa possibile dal James Webb Space Telescope (JWST), dimostra la potenza di questo osservatorio nel rilevare galassie ad alto spostamento verso il rosso. La missione di JWST per trovare la galassia più lontana all'alba del tempo cosmico consentirà agli scienziati di raccogliere informazioni dettagliate sull'universo primordiale. Ad ogni scoperta, le capacità del telescopio superano le aspettative, fornendo preziose informazioni sulle caratteristiche fisiche delle galassie nell'universo primordiale.

Mentre JWST continua a scrutare l’infanzia dell’universo, gli astronomi anticipano ulteriori annunci delle prime galassie. Alla fine, sia JWST che il suo successore potrebbero scoprire la sfuggente “prima galassia”, rivelando informazioni cruciali sull’universo poche centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang.

