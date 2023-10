La ricerca del vulcanismo sugli esopianeti con il telescopio spaziale James Webb

Il James Webb Space Telescope (JWST) ha aperto nuove opportunità per studiare le atmosfere degli esopianeti terrestri e comprendere le loro condizioni superficiali. Mentre i pianeti delle dimensioni della Terra attorno a stelle simili al Sole sono attualmente inaccessibili con JWST, i futuri telescopi con capacità di imaging diretto saranno in grado di osservarli. Rilevare il vulcanismo attivo su un pianeta simile alla Terra è fondamentale in quanto può fornire informazioni sul suo interno e aiutarci a comprendere le somiglianze tra la Terra e Venere.

Per studiare questo, i ricercatori hanno condotto simulazioni utilizzando un modello climatico per creare quattro scenari exoEarth in un periodo di otto anni. Queste simulazioni includevano eruzioni in corso in grandi province ignee con diverse emissioni di anidride solforosa, comprese tra 1.8 e 60 Gt. I dati atmosferici di queste simulazioni sono stati poi utilizzati per modellare le osservazioni di imaging diretto tra 0.2 e 2.0 μm, ottenendo spettri di riflettanza per ogni mese delle simulazioni exoEarth.

Analizzando gli spettri di riflettanza, i ricercatori hanno identificato cambiamenti nella dimensione delle principali caratteristiche di assorbimento, come O3, O2 e H2O, nonché cambiamenti nella pendenza dello spettro. Tra questi cambiamenti, le prove più rilevabili e meno ambigue del vulcanismo sono risultate essere cambiamenti sia nell'assorbimento di O3 che nella pendenza dello spettro.

Questo studio evidenzia il potenziale del JWST e dei futuri telescopi nel rilevare l’attività vulcanica sugli esopianeti. Studiando queste firme vulcaniche, gli scienziati possono ottenere preziose informazioni sull’interno di questi pianeti e approfondire la nostra comprensione dei punti in comune tra la Terra e altri esopianeti rocciosi.

Fonte: Colby M. Ostberg, Scott D. Guzewich, Stephen R. Kane, Erika Kohler, Luke D. Oman, Thomas J. Fauchez, Ravi K. Kopparapu, Jacob Richardson, Patrick Whelley. "The Search for Volcanism on Exoplanets with the James Webb Space Telescope" (Accettato per la pubblicazione in AJ, 26 settembre 2023) [Fonte non inclusa per questa versione]

Definizioni:

– Esopianeti terrestri: pianeti simili per dimensioni e composizione alla Terra.

– Grandi eruzioni ignee nelle province: massicce eruzioni vulcaniche che rilasciano grandi quantità di lava e gas.

– Spettri di riflettanza: Rappresentazione della quantità di luce riflessa da un oggetto a diverse lunghezze d'onda.

– Caratteristiche di assorbimento: lunghezze d'onda specifiche della luce che vengono assorbite da determinate molecole o elementi.

– Anidride solforosa (SO2): un gas rilasciato durante le eruzioni vulcaniche, noto per contribuire ai cambiamenti atmosferici.

Nota: questo articolo si basa sulle informazioni fornite nell'articolo originale e non include URL per evitare citazioni dirette.