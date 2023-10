I materiali più sottili potrebbero aiutare a frenare il riscaldamento globale

Gli scienziati hanno scoperto che alcuni dei materiali più sottili mai scoperti, noti come composti MXene e MBene, hanno il potenziale per contribuire a mitigare gli effetti del riscaldamento globale. Queste sostanze bidimensionali hanno superfici di ampia superficie in grado di assorbire l'anidride carbonica dall'atmosfera, riducendone così l'impatto dannoso sul clima. La professoressa della UC Riverside Mihri Ozkan e i suoi coautori hanno spiegato il potenziale di MXenes e MBenes nel catturare l'anidride carbonica in un recente articolo pubblicato sulla rivista Chem. Questi materiali possono essere progettati per catturare selettivamente l'anidride carbonica grazie alla loro elevata selettività e all'ingegneria della distanza tra gli strati.

L’urgenza di sviluppare tecnologie di cattura del carbonio è aumentata poiché le emissioni di anidride carbonica causate dall’uomo continuano ad aumentare. In assenza di interventi, si prevede che la temperatura della Terra potrebbe aumentare di 1.5°C entro il prossimo decennio, provocando gravi eventi meteorologici, siccità, cattivi raccolti, aumento della migrazione e instabilità politica. MXenes e MBenes sono stati scoperti all'inizio degli anni 2010 dagli scienziati della Drexel University. L'MXene è composto da strati atomicamente sottili di carburi, nitruri o carbonitruri di metalli di transizione, mentre gli MBeni sono boruri di metalli di transizione dimensionale costituiti da boro.

Sebbene questi composti si mostrino promettenti, ci sono sfide tecniche che devono essere superate prima di poter essere utilizzate nei dispositivi per la cattura del carbonio. Questi includono sfide legate alla sintesi nella produzione su larga scala, miscelazione non uniforme, gradienti di temperatura e problemi di trasferimento di calore. Tuttavia, questi ostacoli possono essere affrontati attraverso un approccio dall’alto verso il basso, ampliando i metodi di incisione a umido o sviluppandone di nuovi.

Insieme alle tecnologie esistenti, come quelle sviluppate da aziende come Climework AS, MXenes e MBenes potrebbero svolgere un ruolo cruciale nell’estrazione dell’anidride carbonica dall’atmosfera e nel suo stoccaggio sicuro a lungo termine. Le proprietà uniche di questi materiali li rendono ottimi candidati per catturare l’anidride carbonica, offrendo speranza nella lotta contro il cambiamento climatico.

Fonte: La professoressa della UC Riverside Mihri Ozkan e i suoi coautori nella rivista Chem.

Definizioni:

1. Composti MXene e MBene – Materiali più sottili composti da strati atomicamente sottili di carburi, nitruri o carbonitruri di metalli di transizione (MXeni) e boruri dimensionali di metalli di transizione costituiti da boro (MBeni).

2. Tecnologie di cattura del carbonio – Tecniche utilizzate per estrarre l'anidride carbonica dall'atmosfera per uno stoccaggio sicuro e a lungo termine.

3. Ingegneria della distanza tra gli strati – Il processo di manipolazione della spaziatura degli strati nei materiali bidimensionali per migliorare la loro selettività nella cattura dell'anidride carbonica.