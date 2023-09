Un nuovo progetto mira a sfruttare l’idrogeno dalle rocce per ottenere energia pulita

Un nuovo progetto triennale finanziato dalla Fondazione Grantham per la protezione dell’ambiente è in corso presso l’Università di Boulder per esplorare la possibilità di sfruttare l’idrogeno dalle rocce per fornire energia pulita in tutto il mondo. Il progetto mira a studiare la produzione di idrogeno “geologico”, che si forma quando l'acqua si mescola con minerali ricchi di ferro nelle profondità della crosta terrestre.

L’idrogeno geologico ha il potenziale per diventare una risorsa preziosa per l’energia sostenibile poiché non emette gas serra quando bruciato, essendo l’acqua l’unico sottoprodotto. L’obiettivo principale del progetto è determinare se questi depositi di idrogeno possono essere portati in superficie in modo sicuro in quantità sufficienti a soddisfare la domanda energetica globale.

Il gruppo di ricerca, composto da esperti della CU Boulder, della Columbia University, della Montana State University, dell’Università di Southampton e della start-up Eden GeoPower, condurrà esperimenti sia in laboratorio che nel sottosuolo per stimolare la Terra a produrre più idrogeno. L’obiettivo è replicare il più fedelmente possibile il sistema naturale del sottosuolo.

La domanda di idrogeno è in aumento, spingendo gli scienziati a esplorare fonti alternative oltre ai metodi tradizionali. Ricerche recenti suggeriscono che potrebbero esserci abbondanti depositi di idrogeno geologico nascosti nel sottosuolo, in grado di soddisfare il fabbisogno di carburante liquido dell’umanità per secoli.

Il progetto prevederà la perforazione di pozzi e l’iniezione di acqua in formazioni rocciose ricche di ferro per avviare reazioni chimiche e produrre più idrogeno. Verranno inoltre adottate misure per impedire ai batteri di consumare il gas appena generato.

Sotto la guida del dottor Alexis Templeton, esperto nello studio degli ambienti sotterranei, il gruppo di ricerca monitorerà attentamente il processo per garantire che non vi siano conseguenze ambientali indesiderate. L’obiettivo è determinare se l’idrogeno geologico è una fonte praticabile e sostenibile di energia pulita che può essere prodotta continuamente in modo responsabile dal punto di vista ambientale.

Questo progetto è in linea con la visione del Dipartimento di Scienze Geologiche della CU Boulder di utilizzare in modo responsabile le risorse naturali della Terra e contribuire a un futuro di energia sostenibile per le generazioni a venire.

