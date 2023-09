La corsa all'estrazione delle risorse spaziali: bilanciare vantaggi economici e sfide ambientali

I recenti progressi nella tecnologia spaziale hanno aperto la strada a paesi e aziende private per esplorare il potenziale delle risorse spaziali. Il successo della missione lunare dell’India, che ha rivelato la presenza di acqua lunare vicino al polo sud della Luna, ha scatenato una corsa globale per attingere a questa risorsa naturale accessibile. Questa corsa all’estrazione delle risorse spaziali è guidata dai vantaggi economici che offre, tra cui la riduzione della carenza di risorse sulla Terra e la promozione della sostenibilità.

Il costo delle missioni lunari si è notevolmente ridotto, grazie alla tecnologia dei razzi riutilizzabili e ai progressi nella progettazione dei veicoli spaziali. Aziende come SpaceX e Blue Origin stanno sviluppando veicoli di lancio super pesanti in grado di trasportare grandi carichi utili nell'orbita terrestre bassa, rendendo l'esplorazione spaziale più conveniente. Anche altri veicoli riutilizzabili sono in fase di sviluppo in tutto il mondo, segnalando un crescente interesse per l’estrazione spaziale.

Le risorse spaziali sono costituite principalmente da sostanze volatili lunari come acqua e regolite, che possono essere utilizzate localmente o esportate sulla Terra. L’acqua lunare è particolarmente preziosa come risorsa per le missioni spaziali, poiché può essere divisa in idrogeno e ossigeno, fungendo da carburante per missili. La minore gravità sulla Luna facilita l’estrazione e il trasporto dell’acqua lunare, rivoluzionando potenzialmente l’economia orbitale. Inoltre, la regolite della Luna può fornire materiali essenziali per future missioni spaziali, inclusi cibo, acqua, aria e materiali da costruzione.

Le risorse spaziali promettono anche di ridurre l’impatto ambientale dell’attività mineraria terrestre. Metalli come nichel, cobalto e terre rare, cruciali per la transizione verso l’energia pulita sulla Terra, potrebbero provenire dallo spazio, riducendo al minimo la necessità di estrazione dalla Terra.

Tuttavia, l’attività mineraria spaziale pone sfide ambientali che richiedono un’attenta considerazione. I frequenti lanci di razzi potrebbero avere un impatto sull’atmosfera terrestre e il ritorno di materiali dallo spazio potrebbe avere implicazioni sul cambiamento climatico. Inoltre, le attività minerarie spaziali potrebbero sconvolgere il delicato ambiente spaziale, mettendo a rischio i veicoli spaziali e gli astronauti.

Poiché i paesi e le aziende private competono per sfruttare le risorse spaziali, è essenziale trovare un equilibrio tra i benefici economici e le potenziali conseguenze ambientali. Le pratiche e le normative sostenibili saranno parte integrante nel garantire l’estrazione e l’utilizzo responsabile delle risorse nello spazio.

Fonte:

- "Moonshot: la ricerca dell'India per le risorse spaziali."

- “Gli accordi Artemis: principi guida per le missioni sulla prossima luna degli Stati Uniti”.

- “La corsa globale allo sfruttamento dello spazio”.

- "Estrazione spaziale: sfide e opportunità."

- "Esplorazione spaziale sostenibile e Luna: il ruolo dell'ISRU."