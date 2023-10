Il simposio del Premio Lester W. Strock di NESAS e SAS celebra la spettrochimica atomica analitica

Il simposio del premio NESAS e SAS Lester W. Strock si è svolto l'11 ottobre 2023, per onorare i contributi della Prof.ssa Maria Montes-Bayón nel campo della spettrochimica atomica analitica. Il simposio, tenutosi nella Sala Cascade 1, ha riconosciuto l'eccezionale lavoro del Prof. Montes-Bayón con il Premio Lester W. Strock. Il premio, assegnato dalla Sezione del New England della Society of Applied Spectroscopy, riconosce la ricerca sostanziale e le applicazioni nella spettrochimica atomica analitica nei regni delle scienze della terra, delle scienze della vita o delle scienze stellari e cosmiche. Oltre ad una medaglia speciale, la Prof.ssa Montes-Bayón ha ricevuto un onorario per i suoi meriti.

Il simposio è iniziato con Jörg Bettmer dell’Università di Oviedo che ha presentato il suo lavoro su “Una retrospettiva personale sull’analisi di piccoli oggetti: nanoparticelle e cellule individuali”. Ha discusso l'evoluzione della ricerca del suo laboratorio nell'analisi di piccoli oggetti, in particolare nanoparticelle e singole cellule, utilizzando la spettrometria di massa al plasma accoppiata induttivamente (ICP-MS). La presentazione ha presentato il rilevamento di nanoparticelle inferiori a 10 nm e le loro applicazioni in vari sistemi di particelle e nanoparticelle biogene.

Detlef Günther dell'ETH di Zurigo ha poi presentato "Esplorazione di un plasma di azoto per l'analisi di aerosol generati da laser". Il suo intervento si è concentrato sull'esplorazione di un plasma di azoto come gas di trasporto per la spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente con ablazione laser (LA-ICP-MS) e ha fornito approfondimenti su diverse combinazioni di gas di trasporto e distribuzioni delle dimensioni delle particelle. Günther ha analizzato in questo contesto i vantaggi e gli svantaggi dell'utilizzo del plasma di azoto.

Steven Ray della SUNY Buffalo ha tenuto una presentazione dal titolo "Ionizzazione e chimica abilitate alle microonde per l'analisi della spettrometria di massa". Ha sottolineato l'importanza delle sorgenti di ionizzazione nella spettrometria di massa e ha evidenziato il ruolo dell'energia a microonde nella modulazione delle condizioni di ionizzazione per le sorgenti di ionizzazione atomiche e molecolari. La presentazione ha presentato esempi di chimica modulata a microonde e le sue potenziali applicazioni nella spettrometria di massa, confrontando queste tecniche con le strategie di ionizzazione convenzionali.

Raquel Gonzalez De Vega dell'Università di Graz ha discusso di "Analisi di elementi non convenzionali tramite ICP-MS: targeting di carbonio e fluoro". La sua presentazione ha introdotto metodologie innovative per l'analisi di elementi tradizionalmente impegnativi come il carbonio e il fluoro utilizzando la spettrometria di massa al plasma accoppiata induttivamente (ICP-MS). De Vega ha dimostrato tecniche nuove e adattate per determinare questi elementi in varie matrici.

Juris Meija del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha concluso il simposio con la sua presentazione su "Il ruolo dell'analisi dei dati nella chimica analitica". Meija ha evidenziato l'importanza dell'analisi dei dati nella chimica analitica e la sua evoluzione fin dagli albori della chimica sperimentale. Ha fornito esempi di come le pratiche di analisi dei dati contribuiscono a misurazioni più affidabili nella moderna chimica analitica.

Il simposio del Premio Lester W. Strock di NESAS e SAS ha fornito un'esplorazione completa della spettrochimica atomica analitica. Importanti ricercatori nel campo della spettroscopia atomica hanno condiviso il loro lavoro e l'evento è servito da piattaforma per la collaborazione tra scienziati, matematici e statistici alla ricerca della precisione e dell'innovazione nella spettroscopia atomica.

Fonti: Sezione del New England della Società di spettroscopia applicata, ScixConference.org