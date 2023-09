Comprendere il buco di riscaldamento degli Stati Uniti centrali: una stranezza nel cambiamento climatico

By

Un recente fenomeno chiamato “buco di riscaldamento” ha attirato l’attenzione sugli Stati Uniti centrali. Sebbene le temperature medie globali siano in costante aumento a causa dei cambiamenti climatici, questa particolare regione non ha sperimentato lo stesso livello di riscaldamento dalla metà del XX secolo. Tuttavia, gli scienziati hanno scoperto che questa anomalia potrebbe non essere il risultato del cambiamento climatico che ha escluso gli Stati Uniti centrali, ma piuttosto di una complessa combinazione di fattori.

Una teoria suggerisce che gli aerosol nell’atmosfera degli Stati Uniti centrali riflettono parte dell’energia solare nello spazio, raffreddando così la regione. Un’altra possibilità è che il terreno agricolo della zona, insieme ai suoi sistemi di irrigazione, agisca come un naturale refrigeratore evaporativo. L’aumento delle precipitazioni osservato nella regione negli ultimi due decenni rispetto agli anni precedenti supporta ulteriormente questa teoria. L’acqua aggiuntiva sul paesaggio agisce come un dispositivo di raffreddamento evaporativo, portando a temperature più basse.

Sebbene le temperature globali siano aumentate in media, è importante riconoscere la variabilità naturale del sistema climatico terrestre. Alcune aree potrebbero sperimentare tassi di riscaldamento più rapidi o più lenti rispetto ad altre. Inoltre, fattori naturali, come i sistemi a bassa pressione e le condizioni atmosferiche, contribuiscono alla persistenza del buco di riscaldamento. Questi fattori portano ad un aumento della copertura nuvolosa, delle precipitazioni e delle temperature più fresche, agendo come un cuscinetto contro il caldo estremo.

Le origini del buco termico possono essere ricondotte ai cambiamenti nelle temperature superficiali dell’Oceano Pacifico tropicale, che sono influenzate sia dalla variabilità naturale che dal riscaldamento globale. Questi cambiamenti nella temperatura dell’oceano influenzano la circolazione atmosferica negli Stati Uniti, determinando condizioni climatiche più fresche e umide nelle parti orientali del paese.

Nonostante lo stato attuale del buco di riscaldamento, si prevede che esso diminuirà in futuro. I modelli climatici suggeriscono che gli Stati Uniti centrali finiranno per sperimentare ondate di caldo più frequenti e intense, anche se a un ritmo più lento rispetto ad altre regioni. Entro il 2040 o il 2050, temperature estreme simili a quelle sperimentate durante l’era del Dust Bowl potrebbero diventare più probabili.

L’esistenza del buco del riscaldamento evidenzia la complessità dei cambiamenti climatici regionali nel contesto più ampio del riscaldamento globale. Serve a ricordare che non tutti i giorni diventano più caldi e che la variabilità naturale gioca un ruolo nel modellare i modelli climatici locali. Anche se gli Stati Uniti centrali potrebbero godere temporaneamente di temperature più fresche, è fondamentale riconoscere che la tendenza generale al riscaldamento globale continua e alla fine avrà un impatto più profondo sulla regione.

Fonte: l'articolo originale non include alcuna fonte.