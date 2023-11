Le misteriose macchie nel profondo del mantello terrestre: indizi di un'antica collisione

By

Gli scienziati sono da tempo affascinati dalle grandi e dense masse di materiale sepolte in profondità sotto il mantello terrestre. Situate a circa 2,900 chilometri di profondità, queste anomalie delle dimensioni di un continente hanno lasciato perplessi i ricercatori per oltre un decennio. Tuttavia, un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature potrebbe far luce su questo mistero, proponendo un’ipotesi intrigante che potrebbe potenzialmente risolvere l’enigma.

Secondo la ricerca, queste enormi masse potrebbero essere i resti di un pianeta che entrò in collisione con la Terra durante le prime fasi del sistema solare. Si ritiene che quando questo ipotetico pianeta si schiantò sul nostro mondo, generò una pioggia di detriti che alla fine si unirono per formare la Luna.

La teoria di una collisione planetaria non è nuova; studi precedenti avevano suggerito che un oggetto delle dimensioni di un pianeta, noto come Theia, entrò in collisione con la Terra circa 4.5 miliardi di anni fa. Tuttavia, la recente ricerca condotta da scienziati provenienti da Cina, Stati Uniti e Regno Unito presenta prove convincenti a sostegno dell’idea che pezzi del materiale di Theia siano finiti incastonati nel mantello terrestre.

Utilizzando simulazioni al computer dell’impatto colossale e delle correnti di convezione all’interno della Terra, i ricercatori hanno condotto uno studio dettagliato per indagare ulteriormente questa intrigante possibilità. Attraverso l’imaging sismico e l’analisi geologica, hanno scoperto due massicce province a bassa velocità (LLVP) nel mantello più inferiore, che indicano un materiale composizionalmente distinto rispetto al mantello circostante.

Contrariamente alle ipotesi precedenti secondo cui l’impatto gigante avrebbe omogeneizzato la composizione iniziale della Terra, i ricercatori suggeriscono che questi LLVP siano in realtà reliquie del materiale del mantello di Theia che riuscì a sopravvivere all’evento di formazione della Luna. Questa scoperta sfida le nozioni convenzionali e propone che l’impatto della formazione della Luna sia stato il catalizzatore dell’evoluzione geologica della Terra negli ultimi 4.5 miliardi di anni.

Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno l’origine e la natura di queste masse, questo studio apre nuove strade per studiare l’antico passato della Terra e offre una nuova prospettiva sui processi che hanno modellato il nostro pianeta.

FAQ

Cosa sono le grandi e dense masse di materiale sotto il mantello terrestre?

Le grandi e dense masse di materiale, note come grandi province a bassa velocità (LLVP), sono anomalie delle dimensioni di un continente sepolte in profondità sotto il mantello terrestre.

Qual è l'origine di queste macchie?

Secondo uno studio recente, queste masse potrebbero essere i resti di un pianeta, Theia, che entrò in collisione con la Terra agli albori del sistema solare.

Come si è formata la Luna?

La teoria suggerisce che quando Theia entrò in collisione con la Terra, produsse una pioggia di detriti che alla fine formò la Luna.

Cosa ha rivelato la recente ricerca sui blob?

La ricerca condotta da scienziati provenienti da Cina, Stati Uniti e Regno Unito propone che gli LLVP siano reliquie del materiale del mantello di Theia sopravvissuto all'impatto della formazione della Luna.

Quali implicazioni ha questo per comprendere l’evoluzione geologica della Terra?

Contrariamente alle ipotesi precedenti, lo studio suggerisce che l’impatto della formazione della Luna sia stato responsabile dell’eterogeneità iniziale del mantello terrestre, segnando il punto di partenza dell’evoluzione geologica del pianeta nel corso di miliardi di anni.