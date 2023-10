Gli astronomi sperano che il nuovo osservatorio risolva i misteri dell'energia oscura e della materia oscura

Gli scienziati sperano che il prossimo osservatorio Vera C. Rubin, che inizierà le operazioni nel 2025, fornirà approfondimenti cruciali sulla natura dell’energia oscura e della materia oscura. Questi componenti enigmatici, che costituiscono la maggior parte del contenuto di energia e materia dell’universo, hanno a lungo lasciato perplessi i ricercatori a causa della loro natura sfuggente.

L'osservatorio, situato sulla vetta El Peñón del monte Cerro Pachón in Cile, condurrà il Legacy Survey of Space and Time (LSST), osservando l'intero cielo meridionale visibile ogni poche notti per un decennio. Questa ambiziosa indagine catturerà fino a 1000 immagini del cielo ogni notte, consentendo agli scienziati di studiare l'universo con un dettaglio senza precedenti.

Uno degli obiettivi principali dell'Osservatorio Rubin è quello di mappare la distribuzione della materia oscura studiando come questa distorce le immagini di galassie distanti. La rete cosmica su larga scala della materia oscura provoca un effetto di lente gravitazionale, che può essere utilizzato per tracciare la sua presenza e comprenderne meglio le proprietà. Ciò fornirà informazioni sulla formazione e sulla struttura dell'universo.

Inoltre, l’osservatorio farà luce sul ruolo dell’energia oscura, responsabile dell’espansione accelerata dell’universo. Osservando le galassie e i loro schemi di raggruppamento, gli scienziati sperano di decifrare l’intricata interazione tra materia oscura ed energia oscura e il modo in cui modellano il cosmo.

La materia oscura e l’energia oscura sono difficili da studiare poiché non interagiscono con la luce e sono essenzialmente invisibili. La materia oscura può essere dedotta solo attraverso i suoi effetti gravitazionali sulla materia visibile, mentre l’energia oscura interagisce con il tessuto dello spazio e del tempo. La mappatura precisa della rete cosmica utilizzando la lente gravitazionale consentirà agli astronomi di comprendere meglio questi misteriosi fenomeni.

L'osservatorio Vera C. Rubin rappresenta un significativo passo avanti nella nostra comprensione dell'universo oscuro. Svelando i misteri dell’energia oscura e della materia oscura, gli scienziati sperano di ottenere una comprensione più profonda della natura fondamentale del cosmo.

