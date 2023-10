Esplorando i secoli bui cosmici: un esperimento sul telescopio lunare

La prospettiva di posizionare i telescopi sul lato nascosto della Luna, al riparo dalle interferenze causate dalla Terra, è diventata un motivo convincente per riprendere le missioni lunari. Tuttavia, l’escursione termica estrema sulla Luna, che varia da -175°C (-280°F) a 140°C (280°F), ha sollevato preoccupazioni sulla sopravvivenza degli strumenti scientifici. Per affrontare queste sfide, l’esperimento LuSEE-Night mira a schierare un piccolo radiotelescopio sulla superficie lunare per testarne la resilienza.

La crescente interferenza causata dal chiarore del cielo e dai satelliti ha reso difficile la ricerca ottica da numerose località in tutto il mondo. Anche i telescopi montati in cima alle montagne non sono immuni da queste interruzioni. I radiotelescopi, d’altro canto, devono affrontare sfide come evitare le interferenze delle stazioni FM locali e dei forni a microonde. Posizionare i telescopi nello spazio è stata una soluzione parziale, come dimostrato dal telescopio spaziale Hubble e dal prossimo telescopio spaziale James Webb (JWST). Tuttavia, catturare lunghezze d’onda maggiori richiede parabole di grandi dimensioni, il che potrebbe essere facilitato dalla piattaforma stabile e dall’ambiente privo di interferenze della Luna.

Un radiotelescopio lunare consentirebbe di studiare diversi problemi che gli attuali strumenti non possono affrontare efficacemente. L’obiettivo primario sarebbe quello di indagare l’Età Oscura Cosmica, il periodo compreso tra la produzione del Fondo Cosmico a Microonde (CMB) e la comparsa delle prime stelle. Si prevede che i segnali radio di quest’era si troveranno tra 0.5 e 50 megahertz, lunghezze d’onda praticamente non rilevabili dalla Terra a causa della presenza di segnali prodotti dall’uomo e della distorsione atmosferica. L’attenzione si concentrerebbe sul rilevamento dei cali causati dalla CMB allungata che assorbe l’idrogeno nel Medioevo, non su radiazioni aggiuntive.

L’implementazione di un progetto del genere sarebbe esorbitantemente costosa, rendendo l’esperimento LuSEE-Night una missione esplorativa cruciale. Dotato di un'antenna da 3 metri (9.8 piedi), LuSEE-Night testerà la tecnologia su scala più piccola per identificare potenziali insidie. Il previsto dispiegamento dell’antenna sulla superficie lunare è fissato per il 2025.

La location per LuSEE-Night è stata accuratamente selezionata per sfruttare l'ambiente incontaminato e radio-silenzioso sul lato nascosto della Luna. La Dott.ssa Kaja Rotermund del Berkeley Lab ha sottolineato il significato di questa missione, affermando: "LuSEE-Night è una missione che mostra se possiamo effettuare questo tipo di osservazioni da un luogo in cui non siamo mai stati, e anche per una gamma di frequenze che non siamo mai stati in grado di osservare.

Tuttavia, l’esperimento deve affrontare ulteriori sfide dovute all’interferenza solare, che limita le osservazioni alla notte lunare. Lo strumento deve resistere a temperature estreme, tra cui -175°C (-280°F) quando operativo e 140°C (280°F) durante il giorno lunare. Anche la comunicazione è un ostacolo, poiché la maggior parte della Luna ostacola i segnali diretti. Le istruzioni dovranno essere trasmesse a un satellite in orbita lunare, che poi trasmetterà le informazioni al lander quando le condizioni saranno allineate.

In caso di successo, l’esperimento LuSEE-Night getterà le basi per telescopi lunari su larga scala, garantendo agli astronomi l’opportunità di pianificare ambiziose esplorazioni del cosmo.

