Attingere alle riserve d'acqua sulla Luna potrebbe richiedere un ripensamento dei piani, secondo uno studio

Una nuova analisi dei crateri lunari ha rivelato che queste strutture sono troppo giovani per contenere antichi serbatoi di ghiaccio d’acqua, sfidando le precedenti previsioni sulla distribuzione e l’abbondanza di acqua sulla Luna. Il fisico Norbert Schörghofer e l'astrofisico Raluca Rufu hanno condotto lo studio, scoprendo che la maggior parte dei crateri con sacche d'ombra permanenti, che sono di particolare interesse per l'esplorazione futura, sono più giovani di 2.2 miliardi di anni.

Prima di questo studio, gli scienziati credevano che le regioni permanentemente in ombra (PSR), come i crateri profondi, potessero intrappolare e accumulare ghiaccio d’acqua per miliardi di anni a causa delle loro temperature estremamente fredde. Tuttavia, l’analisi indica che i PSR non sono stati schermati dal Sole per un periodo di tempo sufficiente per consentire questo accumulo.

I risultati hanno implicazioni significative per le missioni lunari, in particolare per la missione Artemis III della NASA, che sta attualmente selezionando i siti di atterraggio in base alla vicinanza dei PSR. Sebbene la scoperta significhi che non si prevede che esistano antichi serbatoi di ghiaccio d’acqua sulla Luna, suggerisce anche che i PSR più vecchi potrebbero potenzialmente contenere più acqua di quelli più giovani. Identificare l'età dei crateri aiuterà a determinare i siti di atterraggio adatti per le missioni future.

Fonti: Science Advances

Definizioni:

Crateri lunari: cavità e cavità sulla superficie lunare causate dall'impatto di comete e asteroidi.

Ghiaccio d'acqua: acqua congelata sotto forma di ghiaccio.

Regioni permanentemente in ombra (PSR): aree sulla superficie lunare che non sono mai esposte alla luce solare.

Serbatoi: spazi di stoccaggio naturali.