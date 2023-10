L'età sorprendente della luna: approfondimenti dai cristalli di zirconio

By

Una nuova ricerca condotta dalla Northwestern University ha rivelato che la Luna è in realtà 40 milioni di anni più vecchia di quanto si credesse in precedenza. Questa scoperta rivoluzionaria si basa sull'analisi dei cristalli di zircone trovati in campioni di roccia lunare riportati dalla missione Apollo 17 nel dicembre 1972. Lo studio, pubblicato sulla rivista Geochemical Perspectives Letters, sfida la teoria esistente sulla formazione della luna e fornisce nuove intuizioni. nella storia primordiale del nostro sistema solare.

L’ipotesi prevalente suggerisce che la Luna si sia formata a seguito di un colossale impatto tra un oggetto delle dimensioni di Marte e la giovane Terra. Secondo le stime precedenti, questo evento catastrofico ebbe luogo circa 4.425 miliardi di anni fa. Tuttavia, la nuova analisi dei cristalli di zircone indica che la nascita della Luna in realtà è avvenuta circa 40 milioni di anni prima, circa 4.46 miliardi di anni fa. Questa rivelazione significa un cambiamento significativo nella nostra comprensione dell’origine della Luna.

Lo zircone, un minerale comune trovato nella crosta terrestre, ha svolto un ruolo cruciale in questa scoperta. Esaminando l'età dei cristalli di zircone provenienti sia da campioni lunari che terrestri, gli scienziati sono stati in grado di determinare l'età della Luna con maggiore precisione. L'uso della tomografia con sonda atomica presso la struttura della Northwestern University ha fornito un esame dettagliato della struttura atomica dello zircone, consentendo ai ricercatori di contare il numero di atomi che avevano subito un decadimento radioattivo. Ciò ha fornito preziose informazioni sull’età dei cristalli.

L'autrice principale dello studio, Jennika Greer dell'Università di Glasgow, ha spiegato che i cristalli di zircone trovati sulla superficie lunare devono essersi formati dopo che l'oceano di magma lunare si era raffreddato. La presenza di questi cristalli indica l'età minima possibile della Luna. Datando i cristalli più antichi presenti nei campioni lunari, gli scienziati sono stati in grado di accertare che la Luna ha almeno 4.46 miliardi di anni.

Il significato di questa ricerca va oltre la semplice curiosità. Comprendere l’età e la formazione della Luna fornisce preziose informazioni sulla storia del nostro sistema solare e sul nostro posto nell’universo. L'influenza gravitazionale della Luna stabilizza l'asse di rotazione della Terra, dando origine a fenomeni come le maree e il giorno di 24 ore. Senza la Luna la vita sulla Terra sarebbe profondamente diversa. Questa nuova comprensione dell’età della Luna contribuisce all’obiettivo più ampio di comprendere il delicato equilibrio e l’interconnettività del nostro sistema naturale.

Domande frequenti (FAQ)

D: Quanti anni ha la luna?

R: Sulla base di recenti ricerche, si ritiene che la Luna abbia circa 4.46 miliardi di anni, il che la rende 40 milioni di anni più vecchia di quanto si pensasse in precedenza.

D: Cosa ha portato gli scienziati a concludere che la Luna è più vecchia?

R: Gli scienziati hanno condotto un'analisi dei cristalli di zircone trovati nei campioni di roccia lunare. Esaminando le strutture atomiche di questi cristalli mediante la tomografia con sonda atomica, i ricercatori sono stati in grado di determinare l'età della Luna con maggiore precisione.

D: Perché l'età della Luna è importante?

R: Comprendere l'età della Luna aiuta gli scienziati a ricostruire il puzzle del sistema solare primordiale e ad acquisire informazioni sull'impatto che ha avuto sulla formazione della Terra. Inoltre, l’influenza gravitazionale della Luna gioca un ruolo cruciale nella stabilizzazione dell’asse di rotazione della Terra e nell’influenzare fenomeni come le maree.

D: In che modo i cristalli di zircone hanno contribuito a determinare l'età della luna?

R: I cristalli di zirconio, trovati sia sulla Terra che sulla Luna, hanno permesso agli scienziati di utilizzare metodi di datazione radioattiva per determinare la loro età. Analizzando il numero di atomi che avevano subito un decadimento radioattivo, i ricercatori hanno potuto stabilire l'età minima della Luna.