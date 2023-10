Uno studio rivela le origini degli ammassi globulari nella Via Lattea

Un recente studio condotto dagli astronomi presso l’Istituto per gli studi avanzati nelle scienze di base in Iran fa luce sulle origini degli ammassi globulari nella Via Lattea. Gli ammassi globulari sono densi insiemi di stelle che orbitano attorno alle galassie, e da tempo si sospetta che alcuni di questi ammassi siano stati rubati ad altre galassie o cannibalizzati dalla Via Lattea.

Il gruppo di ricerca ha utilizzato simulazioni al computer per modellare le interazioni tra le galassie nane, che sono piccole galassie satellite che orbitano attorno alla Via Lattea, e gli ammassi globulari al loro interno. Hanno scoperto che la percentuale di ammassi che potevano essere separati dalle galassie ospiti variava a seconda delle orbite degli ammassi e della massa della galassia.

Sulla base delle loro simulazioni, gli astronomi hanno concluso che almeno due ammassi globulari hanno avuto origine dalla galassia Fornace, quattro dalla Grande Nube di Magellano, due dalla Piccola Nube di Magellano e 14 dalla galassia nana del Sagittario. Inoltre, hanno identificato diversi ammassi globulari che avevano un’alta probabilità di associazione con la galassia nana del Sagittario e la Grande Nube di Magellano.

Tuttavia, i ricercatori hanno notato che i loro modelli erano semplificati e non tenevano pienamente conto delle complesse strutture tridimensionali delle galassie nane. Hanno chiesto ulteriori ricerche per indagare queste associazioni di ammassi appena identificate e per fornire una comprensione più completa delle origini degli ammassi globulari nella Via Lattea.

