Quanto è grande la Via Lattea? Un nuovo studio rivela una risposta sorprendente

Un nuovo studio ha fornito una misurazione più accurata della massa della Via Lattea, e i risultati sono sorprendenti. Determinare la massa di una galassia è un compito complesso, simile a quello di una singola cellula del corpo umano che cerca di calcolare la massa totale dell’intero corpo. Tuttavia, i ricercatori hanno trovato un modo per stimare la massa di una galassia analizzando la sua curva di rotazione.

La curva di rotazione misura la velocità delle stelle in una galassia in base alla loro distanza dal centro galattico. Mappando la funzione della massa per raggio dalla curva di rotazione di una galassia, gli scienziati possono determinarne la massa totale. Mentre le masse di molte galassie vicine sono state misurate accuratamente utilizzando questo metodo, determinare la massa della Via Lattea stessa pone delle sfide.

A causa della presenza di gas e polvere al centro della galassia, le stelle più lontane non sono visibili a noi. Per superare questa limitazione, i ricercatori si affidano alla misurazione della curva di rotazione utilizzando l’emissione di luce debole proveniente dall’idrogeno neutro, che ha una lunghezza d’onda di circa 21 centimetri. Sebbene non sia accurato quanto le misurazioni stellari, questo metodo ha fornito una stima approssimativa della massa della Via Lattea, collocandola a circa un trilione di masse solari.

Tuttavia, il recente studio ha utilizzato i dati della navicella spaziale Gaia, che contiene le posizioni e i movimenti di miliardi di stelle nella nostra galassia. Analizzando questo vasto set di dati, i ricercatori sono stati in grado di calcolare una curva di rotazione altamente precisa per la Via Lattea. Il team ha identificato quello che è noto come declino kepleriano, che indica la regione esterna della Via Lattea dove le velocità stellari iniziano a diminuire in conformità con le leggi di Keplero. Utilizzando queste informazioni, il team ha determinato che la massa della Via Lattea è di circa 200 miliardi di masse solari, significativamente più piccola rispetto alle stime precedenti.

Questa scoperta implica che la Via Lattea contiene meno materia oscura di quanto si pensasse in precedenza. Mentre il limite di massa superiore per la Via Lattea è stimato a 540 miliardi di masse solari, la nuova misurazione suggerisce che la galassia ha almeno la metà della massa di quanto si credeva in precedenza. Questo studio fornisce preziose informazioni sulla composizione e la struttura della nostra galassia.

Fonte: Jiao, Yongjun et al. "Rilevazione del declino kepleriano nella curva di rotazione della Via Lattea." prestampa di arXiv arXiv:2309.00048 (2023).