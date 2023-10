Gli astronomi scoprono giovani stelle e ghiaccio d'acqua nel cuore della Via Lattea

By

Un team di ricercatori internazionali, guidato da Florian Peißker dell'Istituto di Astrofisica dell'Università di Colonia, ha fatto un'entusiasmante scoperta al centro della Via Lattea. L’area che circonda il buco nero supermassiccio della nostra galassia, noto come Sagittarius A* (Sgr A*), ospita un numero sorprendente di giovani stelle e regioni di acqua ghiacciata, che formano una metaforica “fontana stellare della giovinezza”.

I ricercatori si sono concentrati su un ammasso stellare chiamato IRS13, situato vicino a Sgr A*. Sebbene l'ammasso sia stato identificato più di vent'anni fa, l'età dei suoi componenti stellari era difficile da determinare. Raccogliendo dati da vari telescopi nel corso di molti anni, Peißker e il suo team hanno scoperto che le stelle in IRS13 sono eccezionalmente giovani, hanno solo circa 100,000 anni.

Questa scoperta sfida la comprensione convenzionale secondo cui la formazione stellare viene interrotta dalla radiazione ad alta energia e dalle immense forze di marea nella regione centrale della Via Lattea. In precedenza si credeva che questi fattori avrebbero impedito alle giovani stelle di radunarsi attorno a Sgr A* e al centro della galassia.

In uno studio separato, il James Webb Space Telescope (JWST) ha rilevato ghiaccio d’acqua nel centro galattico della Via Lattea. Questa scoperta è collegata all’abbondanza di giovani stelle nella regione, poiché il ghiaccio d’acqua si trova spesso nei dischi protoplanetari che circondano le giovani stelle.

Peißker e il suo team ipotizzano che IRS13 possa aver vissuto una formazione turbolenta, teorizzando che l'ammasso stellare sia stato spinto verso Sgr A*. Questo movimento potrebbe essere stato causato dall’attrito generato dalle interazioni con il mezzo interstellare o dalle collisioni con altri ammassi stellari.

Ulteriori studi su IRS13 consentiranno ai ricercatori di comprendere gli effetti dei buchi neri supermassicci, come Sgr A*, sull'ambiente circostante e sulle regioni delle galassie oltre le loro immediate vicinanze. La scoperta di giovani stelle e acqua ghiacciata nel cuore della Via Lattea fornisce preziose informazioni sulla formazione e l'evoluzione delle galassie.

