Affascinante immagine ad alta risoluzione rivela il cuore enigmatico della Via Lattea

Il fotografo Miguel Claro ha catturato un'affascinante immagine ad alta risoluzione che svela il misterioso cuore della Via Lattea. Attraverso il suo obiettivo, Claro presenta una vista mozzafiato del cuore oscuro della nostra galassia e delle nubi di gas radianti all'interno di quella regione, comunemente note come nebulose. Questa straordinaria immagine è stata scattata nella Riserva Dark Sky Alqueva in Portogallo.

Bilanciando delicatamente l'interazione tra luce e polvere cosmica, la fotografia di Claro non solo mostra uno sfondo ricco di stelle, ma ci permette anche di discernere oggetti familiari del cielo profondo. Tra queste sorprendenti meraviglie celesti ci sono la Nebulosa Laguna (Messier 8) e la Nebulosa Gambero (IC4628), entrambe facilmente riconoscibili. Tuttavia, ci sono innumerevoli altri oggetti affascinanti che aspettano di essere scoperti all’interno di questo arazzo cosmico.

Oltre alle nebulose a emissione, dove i gas emettono la propria luminanza a causa delle alte temperature, si può distinguere anche la nebulosa a riflessione di Trifid M20. Le nebulose a riflessione stuzzicano l'occhio con la loro bellezza eterea, poiché sono illuminate dalla vicina luce stellare, rendendo visibile la polvere circostante.

Inoltre, l'immagine di Claro evidenzia anche la presenza di un'importante stella solitaria, 3 Sagittarii, all'interno della costellazione del Sagittario. Significativamente, questa stella risiede nelle vicinanze del vero centro galattico della Via Lattea.

Per catturare questa immagine maestosa, Claro ha utilizzato una fotocamera Canon 6D modificata dotata di un obiettivo primario fisso da 300 mm f/2.8 impostato su f/3.5. Ciascun pannello è stato esposto per 70 secondi e un totale di sei pannelli sono stati abilmente combinati per produrre la composizione finale su larga scala.

Miguel Claro, fotografo professionista, autore e comunicatore scientifico con sede a Lisbona, Portogallo, ha ottenuto riconoscimenti internazionali per la sua straordinaria astrofotografia. In qualità di stimato ambasciatore fotografico dell'Osservatorio europeo meridionale, membro di The World At Night e astrofotografo ufficiale della Dark Sky Alqueva Reserve, Claro collega magistralmente la Terra e il cielo notturno attraverso i suoi accattivanti "Skyscapes".

FAQ:

D: Cosa sono le nebulose?

R: Le nebulose sono vaste nubi di gas e polvere situate nello spazio. Spesso servono come luoghi di nascita di nuove stelle.

D: Cos'è la Riserva Alqueva del Cielo Scuro?

R: La Riserva Dark Sky Alqueva, situata in Portogallo, è un'area designata dove l'inquinamento luminoso è ridotto al minimo per facilitare l'osservazione delle stelle e l'astrofotografia.

D: Cos'è una nebulosa a riflessione?

R: Una nebulosa a riflessione è un tipo di nebulosa che appare illuminata a causa della riflessione della luce delle stelle vicine sulle particelle di polvere circostanti.

D: Come è stata catturata l'immagine?

R: L'immagine è stata scattata utilizzando una fotocamera Canon 6D modificata con un obiettivo primario fisso da 300 mm f/2.8 impostato su f/3.5. Più pannelli sono stati combinati per creare l'immagine finale.