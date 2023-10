Il buco nero supermassiccio nella nostra galassia: ruota a una velocità sorprendente

Scegli qualsiasi oggetto celeste nella vasta distesa dell'Universo, ed è probabile che possieda la straordinaria capacità di ruotare. Dagli asteroidi che cadono uno dopo l'altro ai pianeti e alle lune che ruotano attorno ai loro assi, anche i buchi neri mostrano questo fenomeno affascinante. Sorprendentemente, esiste una velocità massima alla quale questi oggetti possono ruotare, offrendo una visione affascinante della struttura del cosmo.

Per i corpi celesti come la nostra casa, la Terra, la velocità massima di rotazione è determinata dalla gravità superficiale. Mentre la forza di gravità ci spinge verso il centro del nostro pianeta, la rotazione della Terra genera una sottile spinta verso l'esterno nota come forza centrifuga. Sebbene minuscola, questa forza centrifuga si traduce in un peso leggermente inferiore all'equatore rispetto ai poli. Infatti, a causa della giornata lavorativa di 24 ore, la differenza di peso tra l'equatore e i poli è pari solo allo 0.3%.

Tuttavia, Saturno, con il suo giorno relativamente rapido di 10 ore, presenta un netto contrasto, con la differenza di peso tra il suo equatore e i poli che raggiunge un significativo 19%. Questa disparità fa sì che il corpo gassoso di Saturno si rigonfia leggermente all'equatore. Ora, immagina un ipotetico pianeta che ruota così incredibilmente velocemente che la differenza di peso arriva al 100%. A quel punto, l’attrazione gravitazionale del pianeta e la forza centrifuga all’equatore si bilancerebbero perfettamente. Qualsiasi ulteriore aumento della velocità di rotazione scatenerebbe una conseguenza disastrosa: il pianeta semplicemente si disintegrerebbe. Anche se è probabile che il pianeta raggiunga il suo punto di rottura con una velocità di rotazione inferiore, questa situazione ipotetica illustra il concetto di velocità di rotazione massima.

I buchi neri, intriganti entità cosmiche, possiedono caratteristiche uniche. A differenza degli oggetti tangibili con superfici fisiche, i buchi neri sono composti da distorsioni sconvolgenti dello spazio e del tempo, causate dalla loro immensa gravità. L'orizzonte degli eventi, il confine oltre il quale nulla può sfuggire alla presa gravitazionale del buco nero, non segna una superficie fisica. Tuttavia, anche i buchi neri hanno una velocità di rotazione massima. Sebbene non sia associata alla rotazione della materia, la rotazione di un buco nero è attribuita alla torsione dello spaziotempo. Questo fenomeno, noto come trascinamento del fotogramma, fa sì che lo spazio si distorca leggermente mentre i corpi celesti, come la Terra, ruotano.

Determinare la velocità di rotazione di un buco nero può essere un compito impegnativo. In uno studio recente, gli scienziati si sono concentrati sul buco nero supermassiccio della nostra galassia analizzando le osservazioni radio e nei raggi X della sua area circostante. L’intensa gravità del buco nero distorce gli spettri della luce emessa dalla materia vicina, offrendo spunti cruciali. Studiando attentamente l'intensità della luce a diverse lunghezze d'onda, il gruppo di ricerca ha stimato la rotazione del buco nero. Sorprendentemente, le loro scoperte hanno rivelato che il parametro di rotazione del buco nero, indicato come “a”, rientra nell'impressionante intervallo compreso tra 0.84 e 0.96. Ciò significa che il buco nero supermassiccio della nostra galassia sta ruotando a un ritmo sorprendentemente veloce, avvicinandosi alla velocità di rotazione massima. Curiosamente, la sua rotazione supera anche quella del buco nero in M87, che vanta un parametro di rotazione compreso tra 0.89 e 0.91.

Questa ricerca innovativa getta nuova luce sulla natura enigmatica dei buchi neri e sulle loro straordinarie proprietà rotazionali. I risultati invitano a un’ulteriore esplorazione dei misteri del cosmo, svelando accattivanti intuizioni sui meccanismi fondamentali dello spazio e del tempo.

FAQ

D: Qual è la velocità massima di rotazione degli oggetti celesti?

R: La velocità massima di rotazione varia a seconda dell'oggetto celeste. Per oggetti come la Terra, la velocità massima è influenzata dalla gravità superficiale, mentre per i buchi neri è determinata dalla torsione dello spaziotempo.

D: In che modo la rotazione influisce sul peso di un oggetto sulla Terra?

R: La rotazione della Terra provoca una sottile spinta verso l'esterno nota come forza centrifuga, che risulta in un peso leggermente inferiore all'equatore rispetto ai poli.

D: Può un pianeta ruotare così velocemente da volare in pezzi?

R: Sì, se un pianeta dovesse ruotare ad una velocità incredibilmente elevata, la forza centrifuga al suo equatore finirebbe per bilanciare l'attrazione gravitazionale del pianeta, provocandone la disintegrazione.

D: Cosa determina la rotazione dei buchi neri?

R: Mentre la rotazione degli oggetti tangibili è guidata dalla rotazione della massa fisica, i buchi neri ruotano a causa della torsione dello spaziotempo causata dalla loro immensa gravità.

D: Come è stata stimata la rotazione del buco nero supermassiccio della nostra galassia?

R: Gli scienziati hanno analizzato le osservazioni radio e nei raggi X dell'area circostante il buco nero, studiando la distorsione degli spettri di luce emessi dalla materia vicina per stimarne la rotazione.