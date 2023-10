La Via Lattea Contorta: il ruolo della materia oscura nel modellare la nostra galassia

Gli astronomi osservano da tempo che la Via Lattea non è un disco perfettamente piatto, ma piuttosto ritorto e deformato. Ora, i ricercatori del Centro di Astrofisica | Harvard e Smithsonian hanno individuato una possibile spiegazione per questa forma peculiare. Credono che un alone inclinato di materia oscura a forma di pallone da calcio che circonda la nostra galassia potrebbe essere responsabile del bordo svasato e della natura deformata della Via Lattea.

La materia oscura è una sostanza misteriosa che non interagisce con la luce, rendendola invisibile ai nostri telescopi. Tuttavia, costituisce una parte significativa del contenuto di materia dell'universo, rappresentando circa l'85% di tutta la materia. La sua presenza può essere dedotta attraverso i suoi effetti gravitazionali sulla materia visibile e sulla luce. La materia oscura funge da “colla gravitazionale” che tiene insieme le galassie, impedendo loro di allontanarsi a causa della loro rapida rotazione.

I ricercatori hanno utilizzato modelli computerizzati per calcolare che la forma dell’alone di materia oscura attorno alla Via Lattea corrisponde al bordo svasato e alla deformazione osservati. Hanno determinato che l’orbita delle stelle all’interno della nostra galassia si allinea con un alone di materia oscura inclinato, a forma di pallone da calcio. Ciò suggerisce che la nostra galassia potrebbe aver vissuto un evento di fusione in passato, in cui due galassie si sono scontrate e hanno causato l’inclinazione.

Comprendere la forma dell’alone di materia oscura potrebbe fornire informazioni non solo sull’evoluzione della Via Lattea ma anche sulla natura della materia oscura stessa. Potrebbe rivelare informazioni importanti sulle proprietà delle particelle di materia oscura e potenzialmente aiutare gli astronomi a studiare le “macchie” fluttuanti di materia oscura che esistono tra le galassie.

I risultati di questa ricerca, pubblicati sulla rivista Nature Astronomy, evidenziano l’impatto che la materia oscura ha sulla formazione delle galassie e offrono uno sguardo sul misterioso mondo della materia oscura.

Fonte:

– La Via Lattea è deformata e contorta a causa di un alone inclinato di materia oscura – Phys.org

– La Via Lattea contorta potrebbe rivelare le sue fusioni passate – EurekAlert

– Le galassie della Via Lattea e di Andromeda rivelate con dettagli senza precedenti – Harvard Gazette