Ximena Aguilar Vega: Esplorando i colori dei poli

Ximena Aguilar Vega, biologa e glaciologa professionista, ha dedicato la sua vita allo studio del colore e al suo impatto sui ghiacciai, sul ghiaccio e sui mari dell'Artico e dell'Antartide. Attraverso le sue ricerche, ha scoperto che i colori più scuri nelle aree in cui il mare incontra il ghiaccio indicano la presenza di composti provenienti dallo scioglimento dei ghiacciai, con gravi conseguenze per l'ecosistema.

Durante le sue spedizioni in Antartide, Aguilar ha assistito in prima persona ai rapidi cambiamenti avvenuti nel paesaggio. In un solo anno i ghiacciai erano diventati scuri, come ricoperti di polvere marrone e nera, e la presenza di acqua liquida era aumentata notevolmente. La situazione è altrettanto drastica nell’Artico, dove il riscaldamento si sta verificando da quattro a cinque volte più velocemente che in qualsiasi altra parte del pianeta.

La passione di Aguilar per il mondo naturale e i colori è iniziata in giovane età, seduta sotto un albero nella sua strada a Città del Messico. Ha anche sviluppato un interesse per la fotografia, utilizzandola come un modo per catturare la bellezza e i cambiamenti delle regioni polari. Oltre al suo lavoro scientifico, Aguilar ha anche abbracciato ruoli di artista e attivista, utilizzando l’arte, la poesia e le sue esperienze per aumentare la consapevolezza sul cambiamento climatico.

Pur riconoscendo l’importanza della ricerca scientifica, Aguilar ritiene che la conoscenza del cambiamento climatico debba raggiungere anche la società su scala più ampia. Ha partecipato alle conversazioni con le delegazioni messicane ai vertici delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per sottolineare l'urgenza della situazione. Aguilar sottolinea il potere di combinare scienza e arte per educare e ispirare le persone ad agire.

Avendo visitato i Poli più volte, Aguilar teme che i cambiamenti a cui ha assistito si diffonderanno nel resto del mondo se non verranno intraprese azioni urgenti. Studiando i colori dei poli, spera di fornire preziose informazioni sui processi biologici e chimici in gioco e di contribuire agli sforzi per mitigare gli impatti del cambiamento climatico.

Fonte:

– EL PAÍS