Il potenziale delle forme di vita artificiale in medicina

La creazione di vita artificiale è stata per lungo tempo un’attrazione sia della ricerca scientifica che della cultura popolare. Dalle creature fantastiche agli animali domestici di design, l’idea di creare artificialmente la vita solleva interrogativi sul ruolo che queste forme di vita dovrebbero svolgere nel nostro ambiente. Il professore associato Chenguang Lou e il professor Hanbin Mao hanno recentemente fatto passi da gigante nel campo della vita artificiale, in particolare nello sviluppo di nanostrutture ibride peptide-DNA. La loro ricerca, pubblicata sulla rivista Cell Reports Physical Science, esplora il potenziale di queste molecole nella creazione di forme di vita artificiali e vaccini virali.

La visione di Lou per le forme di vita artificiale prevede il loro utilizzo come nemici dei virus patogeni che non hanno predatori naturali. Queste forme di vita artificiale potrebbero anche servire come vaccini contro le infezioni virali o essere caricate con farmaci ed elementi diagnostici, agendo come nanorobot o nanomacchine inviate nel corpo di un paziente. Mentre lo sviluppo di un vaccino virale artificiale potrebbe richiedere ancora circa un decennio, la creazione di cellule artificiali è più vicina all’orizzonte.

Gli elementi costitutivi per la creazione di forme di vita artificiali risiedono nella combinazione di DNA e peptidi, due potenti biomolecole presenti in natura. Il DNA fornisce un controllo preciso sulla programmazione ma ha funzioni chimiche limitate. I peptidi, d'altro canto, offrono un'ampia gamma di funzioni chimiche grazie ai 20 aminoacidi con cui possono lavorare. Collegando strutture di DNA a tre filamenti con strutture peptidiche a tre filamenti, i ricercatori hanno creato una molecola ibrida artificiale che combina i punti di forza di entrambi.

Gruppi di ricerca in tutto il mondo stanno esplorando la connessione tra DNA e peptidi per far avanzare entità biologiche e forme di vita. All’Università di Oxford, gli scienziati hanno costruito una nanomacchina in grado di perforare le membrane cellulari, creando canali di membrana artificiali. I ricercatori dell’Arizona State University sono riusciti ad autoassemblare DNA e peptidi in strutture 2D e 3D, mentre quelli della Northwest University hanno dimostrato la formazione di microfibre. Gli scienziati dell'Università Ben-Gurion del Negev hanno utilizzato molecole ibride per creare strutture contenenti farmaci antitumorali.

Il potenziale delle forme di vita artificiale in medicina è trasformativo. Secondo Lou, questi progressi possono rivoluzionare l’assistenza sanitaria migliorando la capacità della società di diagnosticare e curare malattie difficili da curare. Anche se ci sono ancora sfide da superare, la promessa di forme di vita artificiali ha un grande significato per il futuro della medicina.

Fonte:

– Coniugati peptide-DNA come elementi costitutivi per la progettazione de novo di nanostrutture ibride, Cell Reports Physical Science (2023).

– Università della Danimarca meridionale: https://www.sdu.dk/en/om_sdu/fakulterne/naturvidenskab/nyheder2023/kunstigtliv