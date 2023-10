Eugenio Calabi: un matematico creativo che trasformò la geometria e la fisica

Eugenio Calabi, un rinomato matematico, era noto per i suoi contributi trasformativi e originali nel campo. Uno dei suoi risultati più significativi fu la sua congettura del 1953 su una classe speciale di varietà, che in seguito divenne nota come varietà di Calabi-Yau. Inizialmente ritenute impossibili da altri matematici, queste forme hanno poi avuto profonde implicazioni sia in matematica che in fisica.

Una varietà è una superficie o spazio che può esistere in qualsiasi dimensione, caratterizzata dalla proprietà che un piccolo intorno attorno ad ogni punto appare piatto. Calabi si interessò ai collettori Kähler, che sono lisci e sono disponibili solo in dimensioni pari. Si concentrò particolarmente sulla curvatura di Ricci, una misura della curvatura in matematica.

Shing-Tung Yau, all'epoca uno studente laureato, inizialmente dubitava della congettura di Calabi. Tuttavia, dopo aver presentato controesempi che si sono poi rivelati errati, Yau si rese conto della potenziale validità della congettura. Nel corso dei tre anni successivi, Yau lavorò per dimostrare l'esistenza delle varietà proposte da Calabi, stabilendone infine l'esistenza matematica.

Il significato delle varietà di Calabi-Yau si estendeva oltre la matematica. A metà degli anni ’1980, i fisici che esploravano la teoria delle stringhe, una struttura che cercava di unificare le forze della natura, scoprirono che le sei dimensioni nascoste richieste dalla loro teoria potevano potenzialmente essere nascoste all’interno delle varietà di Calabi-Yau. Questa connessione con la teoria delle stringhe ha ulteriormente alimentato la ricerca sulle proprietà delle varietà di Calabi-Yau, portando alla costruzione di migliaia di forme diverse.

Lo stesso Calabi riconobbe l'attenzione che la sua idea ricevette a causa del suo collegamento con la teoria delle stringhe, ma sottolineò che la sua congettura originale era puramente una questione geometrica. Nel corso della sua carriera, Calabi era noto per aver posto domande interessanti e avviato nuove materie di studio.

I contributi di Eugenio Calabi hanno avuto un impatto duraturo sia sulla matematica che sulla fisica. Il suo approccio creativo e le sue idee trasformative continuano a ispirare le future generazioni di matematici e scienziati.

