Il ruolo dell'evoluzione e dell'esperienza nelle capacità di riconoscimento facciale

I ricercatori hanno scoperto che la nostra abilità nell'elaborare i volti in posizione verticale è il risultato di una combinazione di evoluzione ed esperienza. Lo studio, condotto su un uomo di nome Claudio che ha la testa quasi completamente ruotata all'indietro, fa luce sui fattori che influenzano la nostra capacità di riconoscimento facciale.

Quando incontriamo un volto familiare, di solito possiamo identificarlo immediatamente. Tuttavia, il compito diventa molto più impegnativo quando il viso è capovolto. Questo studio mirava a determinare se la nostra capacità di elaborare i volti eretti è il risultato di meccanismi evolutivi o semplicemente delle nostre interazioni quotidiane con persone in posizione eretta.

Claudio, che ha un orientamento della testa invertito rispetto alla maggior parte dei volti che ha osservato, ha offerto un'opportunità unica per esaminare gli effetti del punto di vista alterato sul rilevamento e sulla corrispondenza dei volti. I ricercatori hanno testato le sue capacità di percezione del volto in vari compiti, incluso il riconoscimento dei volti Thatcherizzati in cui alcune caratteristiche sono alterate.

I risultati hanno mostrato che Claudio era più accurato nel rilevare i volti invertiti e nell’esprimere giudizi Thatcher rispetto ai soggetti di controllo. Tuttavia, le sue capacità di corrispondenza dell'identità del volto erano simili a quelle dei controlli. Ciò suggerisce che la nostra competenza con i volti eretti deriva da una combinazione di meccanismi evolutivi ed esperienza.

È interessante notare che Claudio ha ottenuto risultati migliori quando ha visualizzato volti Thatcherizzati in posizione verticale, indicando che i meccanismi coinvolti nella percezione dei volti manipolati differiscono da quelli coinvolti nel rilevamento facciale e nella corrispondenza dell’identità. I ricercatori intendono indagare ulteriormente su queste differenze ed esplorare altri aspetti della percezione del volto come le espressioni facciali, l’età, l’attrattiva e altro ancora.

Questo studio fornisce preziose informazioni sulla natura delle capacità di riconoscimento facciale e sottolinea l’importanza sia dell’evoluzione che dell’esperienza nel modellare la sensibilità del nostro sistema visivo ai volti in posizione verticale.

Riferimento: "Lo sviluppo della percezione del volto eretto dipende da meccanismi ed esperienze evoluti specifici dell'orientamento" di Brad Duchaine, Constantin Rezlescu, Lúcia Garrido, Yiyuan Zhang, Maira V. Braga e Tirta Susilo, pubblicato su iScience.