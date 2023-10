Come fanno le fusa i gatti: la scienza dietro il tratto felino

I gatti hanno sconcertato gli esseri umani per secoli con la loro capacità di produrre fusa profonde e rilassanti. Finalmente gli scienziati hanno scoperto il segreto dietro questa caratteristica felina. Uno studio condotto dal Dr. Christian Herbst presso l’Università di Vienna in Austria rivela che i gatti usano una tecnica chiamata “frittura vocale” per ottenere le loro fusa rilassanti, simile a come cantanti come Katy Perry la utilizzano per creare toni bassi.

Lo studio, pubblicato su Current Biology, mirava a svelare il mistero di come piccoli animali come i gatti domestici potessero produrre suoni così profondi. In genere, solo gli animali con corde vocali più lunghe, come gli elefanti, possono generare frequenze così basse. Per indagare su questo, i ricercatori hanno sezionato le scatole vocali di otto gatti che erano stati soppressi a causa di malattie terminali, con il permesso dei loro proprietari.

Facendo passare aria umida attraverso le corde vocali dei gatti, simulando un avannotto vocale, i ricercatori hanno osservato delle fusa autosufficienti in tutti i gatti. Inoltre, hanno scoperto masse di tessuto fibroso nelle corde vocali, facendo luce su come i gatti possano produrre suoni a frequenze incredibilmente basse (20-30 Hz). Queste frequenze sono addirittura inferiori ai suoni bassi più bassi prodotti dalle voci umane.

È interessante notare che meccanismi biologici simili sono stati trovati in gatti ruggenti come leoni e tigri. Questi risultati suggeriscono che la tecnica della frittura vocale potrebbe essere un tratto fisiologico comune tra i felini.

Capire come i gatti fanno le fusa non solo soddisfa la nostra curiosità, ma contribuisce anche ad una più ampia conoscenza della comunicazione animale e della produzione del suono. Ulteriori ricerche in quest'area potrebbero fornire approfondimenti sull'evoluzione e sull'adattamento delle vocalizzazioni in varie specie.

