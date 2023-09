Il Chandrayaan-3 indiano atterra vicino al Polo Sud della Luna, ma non nella regione polare

By

La missione indiana Chandrayaan-3 ha fatto atterrare con successo il suo rover vicino al polo sud della Luna. Tuttavia, secondo un membro dell’Accademia cinese delle scienze, il sito di atterraggio non soddisfaceva i criteri per essere considerato parte della regione polare. La regione polare della Luna è definita tra le latitudini di 88.5 e 90 gradi. Chandrayaan-3 è atterrato al di fuori di questo intervallo, nonostante si trovasse a una latitudine di circa 69 gradi sud.

L'Agenzia spaziale europea riconosce che l'atterraggio al polo sud vero e proprio è estremamente impegnativo a causa della sua posizione sul bordo del cratere Shackleton. Considerano che l'intera regione polare sia compresa tra 80 e 90 gradi sud. Secondo questa definizione, Chandrayaan-3 è atterrato al di fuori della regione polare ma a una latitudine più elevata rispetto alle precedenti missioni lunari.

Anche se alcuni potrebbero riferirsi al sito di atterraggio nella regione polare, è importante notare che non si trova all'interno del circolo lunare antartico, che è la regione geografica più a sud di 80 gradi sud. I ricercatori del dipartimento spaziale del governo indiano lo hanno descritto come un luogo ad alta latitudine sulla luna.

Il dibattito sulla posizione esatta del sito di atterraggio di Chandrayaan-3 può sembrare una questione di semantica. Tuttavia, è fondamentale celebrare il risultato ottenuto dall'India nell'atterraggio di un rover vicino al polo sud. Questa pietra miliare è significativa nell’esplorazione lunare. Guardando al futuro, la Cina si sta preparando a lanciare la sua missione verso il polo sud lunare nel 2026, con l’obiettivo di far atterrare il rover Chang’e 7 vicino al cratere Shackleton.

In conclusione, anche se potrebbero esserci opinioni divergenti sulla posizione esatta del sito di atterraggio di Chandrayaan-3, il risultato ottenuto dall'India nel raggiungere una posizione ad alta latitudine sulla Luna dovrebbe essere celebrato come una pietra miliare nell'esplorazione lunare. Indipendentemente dalla semantica precisa della terminologia utilizzata per descrivere il sito di atterraggio, l’India ha compiuto un’impresa impressionante.

