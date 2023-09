L'LHC inizia la stagione della fisica degli ioni pesanti con collisioni tra nuclei di piombo

By

Gli esperimenti del Large Hadron Collider (LHC) al CERN stanno avviando una nuova fase della fisica degli ioni pesanti poiché fasci stabili di nuclei di piombo circolano nell'LHC all'energia di 6.8 TeV per la prima volta in assoluto. Questo segna l'inizio dell'LHC Run 3 e il primo ciclo di ioni pesanti in 5 anni.

Durante questa corsa, i fasci di ioni di piombo si scontreranno con un'energia maggiore di 5.36 TeV per nucleone, un miglioramento rispetto ai precedenti 5.02 TeV. Anche il tasso di collisione è aumentato di un fattore 10. L'obiettivo principale di questo progetto è studiare il plasma di quark e gluoni, un raro stato della materia che si ritiene abbia riempito l'Universo subito dopo il Big Bang. Il plasma di quark-gluoni è costituito da quark e gluoni liberi, che sono gli elementi costitutivi di particelle come protoni e neutroni.

Le collisioni di ioni pesanti all'LHC creano una palla di fuoco estremamente densa e calda di plasma di quark e gluoni, la sostanza più calda conosciuta che esista. All'interno di questa palla di fuoco, quark e gluoni si muovono liberamente prima che il plasma si raffreddi e si trasformi nuovamente in adroni. Studiando queste collisioni, gli scienziati sperano di ottenere una migliore comprensione delle proprietà del plasma di quark e gluoni e del suo comportamento.

Si prevede che la ricerca in corso sugli ioni pesanti porterà progressi significativi nella comprensione del plasma di quark e gluoni. L'esperimento ALICE, specializzato negli studi sul plasma di quark e gluoni, ha implementato nuovi metodi di elaborazione dei dati per registrare fino a 100 volte più collisioni al secondo. CMS e ATLAS hanno inoltre aggiornato la propria infrastruttura per sfruttare l'aumento dei tassi di collisione. LHCb si sta preparando a studiare le collisioni a bersaglio fisso dei nuclei di piombo con altri tipi di nuclei utilizzando il suo esclusivo apparato SMOG2.

Oltre allo studio del plasma di quark e gluoni, gli esperimenti indagheranno anche le collisioni ultraperiferiche di ioni pesanti. Queste collisioni coinvolgono un fascio che emette un fotone ad alta energia che colpisce l’altro fascio, consentendo ai ricercatori di sondare la materia gluonica all’interno dei nuclei e studiare fenomeni rari.

L'inizio di questa corsa agli ioni pesanti segna una pietra miliare significativa per gli esperimenti dell'LHC poiché mirano a scoprire nuove informazioni sulla natura fondamentale della materia.

Definizioni:

– Large Hadron Collider (LHC): l'acceleratore di particelle più grande e potente del mondo situato al CERN in Svizzera. Viene utilizzato per studiare la fisica delle particelle, le particelle fondamentali e le forze della natura.

– Plasma di quark e gluoni: uno stato della materia che si pensa sia esistito nell’Universo primordiale e che possa essere ricreato in collisioni di ioni pesanti ad alta energia. È costituito da quark e gluoni liberi.

– Nucleo: la parte centrale di un atomo che contiene protoni e neutroni.

– TeV: unità di energia utilizzata nella fisica delle particelle, pari a un trilione di elettronvolt.

Fonte:

– Fonte articolo: Comunicato stampa del CERN – Per le prossime 5 settimane gli esperimenti dell'LHC raccoglieranno dati per i loro programmi di fisica degli ioni pesanti.

– Immagine 1: Visualizzazione degli eventi ATLAS che mostra una collisione piombo-piombo nel rilevatore ATLAS.

– Immagine 2: Visualizzazione evento CMS che mostra una collisione tra elettrocateteri nel rilevatore CMS.